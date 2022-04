Niemal 70 proc. bojkotuje marki pozostające w Rosji. Nie wszyscy je znają

UCE Research i Syno Poland w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Business Insider Polska sprawdziło, jakie jest podejście Polaków wobec firm, które nie zdecydowały się opuścić rosyjskiego rynku.

Uczestnikom badania postawiono pytanie: „Czy w związku z inwazją Rosji na Ukrainę rezygnuje pan/pani z korzystania z usług lub zakupu produktów firm, które pozostały na tamtejszym rynku?”. Okazuje się, że niemal 70 proc. Polaków przynajmniej w niewielkim stopniu stara się rezygnować z produktów i usług takich firm. Co czwarty badany (25,7 proc.) podkreślił, że bojkotuje produkty i usługi firm pozostających w Rosji za każdym razem. Więcej, bo 31,6 proc. robi to, gdy tylko skojarzy produkt lub usługę z firmą, która działa na rosyjskim rynku. 5,4 proc. rezygnuje z takich produktów i usług sporadycznie, zaś 6,2 proc. robi to, gdy nie powoduje to dla nich dodatkowych komplikacji.

Co 10. Polak nie wie, które marki pozostają w Rosji

Z produktów i usług firm pozostających w Rosji nie rezygnuje 16,3 proc. badanych. Warto tu jednak podkreślić, że 9,1 proc. respondentów z tej grupy podkreśla, że nie bojkotuje tych firm, gdyż nie jest w stanie odróżnić ich od reszty. Niespełna 5 proc. ankietowanych nie decyduje się na bojkot, gdyż w ich ocenie firmy te nie są winne wojnie. 2,5 proc. badanych nie chciało podać przyczyn braku bojkotu.

Twórcy badania zwracają uwagę, że odsetek Polaków bojkotujących firmy funkcjonujące w Rosji mógłby być wyższy, gdyby wśród badanych była większa świadomość odnośnie tego, które marki zdecydowały się na ten krok.

Uczestników badania zapytano również, czy w ich ocenie Unia Europejska powinna zakazać działalności w Rosji firm o przychodach powyżej 1 mln euro, których większościowy kapitał pochodzi z krajów Wspólnoty. Ponad 70 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco, z czego 47,6 proc. udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie tak”, zaś 26,7 proc. „raczej tak”. Jedynie 8,4 proc. było odmiennego zdania (4,6 proc. „zdecydowanie nie”, 3,8 proc. „raczej nie”). 17,5 proc. respondentów nie miało w tej sprawie zdania.

Badanie przeprowadzono w dniach 25-28 marca 2022 r. metodą CAWI przez UCE Research i SYNO Poland na zlecenie portalu Business Insider Polska na reprezentatywnej próbie 1010 dorosłych Polaków.

