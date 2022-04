Zuber dla „Wprost”: Szczyt inflacji może wynieść 12 proc.

Z opublikowanych dziś przez Główny Urząd Statystyczny danych wynika, że inflacja konsumencka wyniosła w marcu 10,9 proc. w ujęciu rocznym. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,2 proc. Po raz pierwszy od lat inflacja w Polsce osiągnęła dwucyfrowy poziom.

Choć zaprezentowane dziś dane są powyżej średniej prognoz (kształtowały się one na poziomie 10,3 proc.), nie zaskakują one ekonomisty Marka Zubera.

– Te dane nie są zaskoczeniem. Spodziewaliśmy się, że inflacja będzie dwucyfrowa. To że przekroczono poziom powyżej 10 proc., pomimo wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej jest efektem wojny i zamieszania, które obserwowaliśmy m.in. na rynku surowcowym, na rynku nośników energii, czy żywności, ale też w reakcjach wielu przedsiębiorców oferujących towary i usługi. Pierwsze dni to była panika, która z jednej strony wiązała się z wykupywaniem pewnych rzeczy, ale też z podnoszeniem cen, co wiązało się z kolei z tym wzmożonym wykupem. Najważniejsze było jednak to co się działo na rynku ropy, z cenami gazu – komentuje dla Wprost Zuber.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie