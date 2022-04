Prezydent Niemiec: Moje obstawanie przy Nord Stream 2 było ewidentnym błędem

– Moje obstawanie przy Nord Stream 2 było ewidentnym błędem. Stawialiśmy na budowę mostów, w które Rosja już nie wierzyła i przed którymi ostrzegali nas nasi partnerzy – powiedział w poniedziałek 4 kwietnia w Berlinie prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier.

Steinmeier podkreślił, że czuje gorycz, w związku z tym, że „nie udało nam się stworzyć wspólnego europejskiego domu, w którym znalazłaby się Rosja. Nie sprawdziło się podejście polegające na włączeniu Rosji do wspólnej architektury bezpieczeństwa”. Prezydent Niemiec podkreślił, że choć odpowiedzialność za wojnę ponosi Władimir Putin, to nie oznacza, że nie należy zastanowić się nad własnymi błędami. – Nie powinniśmy brać tego na siebie. Nie oznacza to jednak, że nie mamy pewnych spraw do przemyślenia, w których popełniliśmy błędy – stwierdził Steinmeier.

„Nie będzie powrotu do status quo sprzed wojny”

Polityk przyznał, że był przekonany, że Putin nie zaakceptuje całkowitej ruiny ekonomicznej, politycznej i moralnej swojego kraju w imię własnej imperialnej manii. – Tutaj, podobnie jak inni, pomyliłem się – przyznał Steinmeier.

Prezydent Niemiec podkreślił, że tak długo jak Rosja będzie znajdować się pod rządami Putina, tak długo „nie będzie powrotu do status quo sprzed wojny”.

Przypomnijmy, że niedługo po ataku Rosji na Ukrainę kanclerz Niemiec Olaf Scholz ogłosił przerwanie procesu certyfikacji gotowego gazociągu Nord Stream 2. Uruchomiona przed dekadą pierwsza nitka gazociągu dostarcza do Niemiec 55 mld metrów sześć. gazu w ciągu roku. Nord Stream 2 miał podwoić tę ilość.

