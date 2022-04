Ruszyła wypłata 13 emerytur. Ile wpłynie na konto emerytów?

– 1 kwietnia została wypłacona pierwsza transza 13 emerytury. Dzięki temu do seniorów trafiło już ponad 1,2 mld zł. Całkowity koszt tegorocznego dodatkowego świadczenia to ponad 13 mld zł. Kierujemy je do ok. 9,7 mln rencistów i emerytów – przypomniała w poniedziałek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

13 emerytura: ile wyniesie i kto dostanie

Trzynasta emerytura zostanie w tym roku wypłacona po raz czwarty. To dodatek finansowy dla emerytów i rencistów w stałej dla wszystkich wysokości 1388,44 zł – tyle wynosi najniższa emerytura. Trzynastka zostanie wypłacona w sześciu terminach wraz z kwietniowymi emeryturami. Pierwsze wypłaty nastąpiły 1 kwietnia.

Trzynasta emerytura jest wypłacana automatycznie, więc uprawnieni nie muszą składać żadnych wniosków w tej sprawie. Nie będzie to jedyny dodatek finansowy, jaki otrzymają w tym roku seniorzy. Pod koniec roku ma zostać wypłacona po raz drugi czternasta emerytura (pierwotnie świadczenie miało być dodatkiem jednorazowym). Wysokość tego świadczenia również jest równa kwocie emerytury minimalnej, choć nie należy się ono wszystkim emerytom w równej wysokości. Im kto dostaje wyższe świadczenie, tym niższa czternastka wpłynie na jego konto.

