Ministerstwo Sportu i Turystyki dla Wprost: Z bonu turystycznego skorzystało ponad 5 mln dzieci

Przypomnijmy, że bon turystyczny wszedł w życie 1 sierpnia 2020 roku. Dyskusje nad jego koncepcją trwały miesiącami, od początku głównym założeniem było wsparcie polskich rodzin, ale też poobijanej wskutek pandemii branży turystycznej. Ostatecznie ustalono, że świadczenie będzie należeć się rodzinom korzystającym już z programu „Rodzina 500 plus”. Tyle, że te otrzymają je nie w gotówce, a właśnie w formie bonu (jego wartość to 500 zł, w przypadku dziecka z niepełnosprawnością można otrzymać dodatkowy bon o takiej samej wartości), który będzie można przeznaczyć np. na opłacenie noclegu czy imprezy turystycznej w Polsce. Transakcje bonem przyjmują firmy, które zarejestrowały się na liście prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną.

Pierwotnie ważność bonu turystycznego miała obowiązywać do 31 marca br. Pod koniec ubiegłego roku zdecydowano jednak o jego przedłużeniu o pół roku. Oznacza to, że bon jest ważny do końca września i będzie można skorzystać z niego podczas zbliżających się wakacji.

– W minionych miesiącach bardzo wiele polskich rodzin i przedsiębiorców, z myślą o których powstał program, skorzystało już z Polskiego Bonu Turystycznego. Sytuacja pandemiczna sprawiła jednak, że nie wszyscy mieli taką możliwość. Program został przedłużony o pół roku, włączając w to kolejny sezon wakacyjny – podkreśla Biuro Komunikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki w komentarzu dla Wprost.

Ministerstwo: Bon można aktywować do końca września

W związku z tym, że w sieci pojawiają się sprzeczne opinie dotyczące terminu do którego można aktywować bon (część rodziców twierdzi, iż bon należało pobrać do końca marca, a można korzystać z niego przez najbliższe pół roku), zwróciliśmy się do resortu o doprecyzowanie tej kwestii. – Bon można aktywować do końca września br. - podkreśla ministerstwo.

By aktywować bon w pierwszej kolejności należy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Po potwierdzeniu tożsamości pojawi się możliwość aktywacji bonu. Po aktywacji pozostaje już tylko czekać, aż na adres e-mail przyjdzie powiadomienie z indywidualnym kodem płatności. Ten trzeba będzie podać przy rezerwacji noclegu czy imprezy turystycznej.

Rząd przedłuży ważność bonu?

Z danych przekazanych nam przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wynika, że z bonu turystycznego skorzystało dotychczas ponad 5,6 mln dzieci z ponad 7 mln uprawnionych do korzystania ze świadczenia.

Zapytaliśmy resort, czy rozważane jest kolejne przedłużenie terminu ważności bonu turystycznego. – W tym momencie trwają analizy i wstępna ewaluacja efektów programu, a ewentualne dalsze decyzje jeszcze nie zapadły – informuje nas ministerstwo.

