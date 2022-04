Szefowa Komisji Europejskiej ostrzega Orbana. Mówi o łamaniu sankcji

Przypomnijmy, że na początku kwietnia prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin podpisał dekret, który przewiduje płatności wyłącznie w rublach za dostawy rosyjskiego gazu do tzw. nieprzyjaznych państw. Zaliczane są do nich m.in. Stany Zjednoczone, czy kraje członkowskie Unii Europejskiej. Dekret skrytykowali m.in. Niemcy i Francja. Są jednak kraje, które gotowe są przystać na warunki Kremla.

Chodzi m.in. o Węgry. Premier Victor Orban zapowiedział, że jego kraj może zapłacić za rosyjski gaz w rublach, jeśli pojawi się taka prośba ze strony Rosji. Do słów przywódcy węgierskiego rządu odniosła się w piątek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w wywiadzie dla CNN.

„Pogwałcenie sankcji”

– Jeżeli premier Węgier Viktor Orban zrealizuje obietnicę, że będzie płacić Rosji w rublach za surowce energetyczne, to będzie to pogwałcenie sankcji Unii Europejskiej — powiedziała szefowa Komisji Europejskiej. – To, co proponuje Putin, zamianę euro na ruble i płacenie nimi rachunków za, gaz stanowiłoby pogwałcenie sankcji. Jeśli się tak stanie, to będzie to obchodzeniem restrykcji nałożonych na Rosję – dodała.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej zdradziła w wywiadzie dla CNN, że przedstawiciele KE prowadzą w tej sprawie rozmowy w Budapeszcie.

Ursula von der Leyen wraz z szefem unijnej dyplomacji Josepem Borrellem złożyła w piątek wizytę na Ukranie. Podczas konferencji prasowej wręczyła prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu dokumenty niezbędne do nadania Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE, podkreślając, że „tutaj rozpoczyna się wasza droga w stronę Unii Europejskiej”.

