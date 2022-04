21 rosyjskich linii lotniczych trafiło na "czarną listę". Nie chodzi o sankcje

Komisja Europejska zaktualizowała w poniedziałek listę linii lotniczych, które podlegają zakazowi wykonywania przewozów lub ograniczeniom operacyjnym w Unii Europejskiej, ponieważ nie spełniają międzynarodowych norm bezpieczeństwa. Na „czarną listę” trafiło 21 rosyjskich linii lotniczych.

Unijna komisarz ds. transportu podkreśliła, że rosyjska Federalna Agencja Transportu „pozwoliła rosyjskim liniom lotniczym obsługiwać setki zagranicznych samolotów bez ważnego świadectwa zdatności do lotu”. – Rosyjskie linie lotnicze, których to dotyczy, robiły to świadomie, naruszając odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa – powiedziała Valean.

Nie chodzi o sankcje

Komisarz podkreśliła, że decyzja o wpisaniu na listę 21 linii lotniczych nie jest związana z rosyjską agresją wobec Ukrainy i nie ma być przejawem kolejnych sankcji nałożonych przez Wspólnotę na Rosję. Decyzja została podjęta wyłącznie ze względów technicznych i bezpieczeństwa.

Unijna „czarna lista” przewoźników objętych zakazem lotów na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej zawiera obecnie 117 firm.

Polska Agencja Prasowa przypomina, że aktualizacja unijnego wykazu bezpieczeństwa lotniczego opiera się na jednomyślnej opinii ekspertów ds. bezpieczeństwa lotniczego z państw członkowskich, którzy spotkali się w 5 kwietnia br. pod auspicjami Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego UE za pośrednictwem wideokonferencji.

