Sony i Lego za miliardy dolarów przejmują udziały w jednym z najbardziej znanym producencie gier

Epic Games z ogromnym finansowaniem. Firma, która jest właścicielem popularnej marki Fortnite, ale przede wszystkim producentem silnika graficznego Unreal Engine, podpisała dwie nowe umowy. Łącznie na konto firmy trafią 2 miliardy dolarów.

Social media przyjazne dzieciom

Pierwszym partnerem Epic Games jest grupa Lego, a dokładniej należąca do niej spółka KIRKBI. Celem inwestycji o wartości 1 miliarda dolarów jest utworzenie serwisu społecznościowego, który byłby przyjazny dla dzieci. Grupie Lego zależy, aby stworzyć miejsce "przyjaznej eksploracji połączenia światów realnego i wirtualnego". Ma to być usługa przyjazna i interesująca dla dzieci i ich rodzin. Drugą firmą, która zainwestuje w ten projekt, jest Sony. Japoński gigant technologiczny również chce przeznaczyć na ten cel około miliarda dolarów. Co ciekawe, firma już w 2020 i 2021 roku inwestowała w Epic Games. Były to kwoty odpowiednio 250 i 200 milionów dolarów.

Szef KIRKBI Søren Thorup Sørensen powiedział, że inwestycja „skoncentrowana jest na trendach, które jak wierzy firma, będą miały wpływ na przyszłość świata, w którym będą żyły nasze dzieci” . Jak zaznaczył jest to inwestycja w świat wirtualnej rozrywki.

Epic Games z nowymi udziałowcami. Prezes bez zmian

Ogromne inwestycje w Epic Games zmienią zapewne skład Rady Nadzorczej, ale firma zapewniła, że swoją dotychczasową funkcję utrzyma prezes Tim Sweeney. „Inwestycje przyspieszą nasze prace nad budowaniem metaversum i tworzenia przestrzeni, w której gracze będą mogli czerpać przyjemność z kontaktu z przyjaciółmi, firmy będą mogły budować wciągające doświadczenia, a twórcy społeczności” .

