Prawie pół tysiąca firm czeka na spłatę zadłużenia od zagranicznych kontrahentów. Najbardziej nierzetelni nasi sąsiedzi

Krajowy Rejestr Długów podał, że blisko 400 polskich przedsiębiorstw czeka na uregulowanie w sumie 25,3 mln od zagranicznych kontrahentów. Średni dług zagranicznej firmy to 34,8 tys. zł. Choć na przestrzeni ostatniego roku łączne zaległości przedsiębiorstw spadły o 8 proc., to liczba dłużników wzrosła o 1,7 proc.

Najbardziej nierzetelnymi zagranicznymi partnerami biznesowymi dla polskich firm okazują się być kontrahenci z krajów sąsiadujących. Największe zaległości mają Litwini – 5,6 mln zł. Milion złotych mniej mają do oddania Niemcy (ten kraj przewodzi zaś, jeśli chodzi o liczbę dłużników, co trzeci wpisany do KRD zagranicznych podmiot to firma zza Odry). Niechlubne podium zamykają Słowacy, którzy zalegają polskim przedsiębiorstwom w sumie 2,08 mln zł. Tuż za pierwszą trójką znalazła się Wielka Brytania (firmy z Wysp muszą zwrócić Polakom niemal 2 mln zł). Ponad milionowe zaległości mają organizacje z Belgii i Holandii.

Niesolidni kontrahenci głównie z UE

– W Krajowym Rejestrze Długów widnieje obecnie 727 zagranicznych firm, które nie uregulowały swoich należności wobec polskich przedsiębiorstw. Większość, bo 83 proc. niesolidnych kontrahentów, to przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej, z którą polski biznes robi najwięcej interesów. Jednak zdarzają się także dość egzotyczne przypadki, jak dłużnicy z Wysp Świętego Tomasza i Książęcych, Peru czy Nowej Zelandii. Wszędzie na świecie bowiem mogą znaleźć się niesolidni płatnicy – komentuje Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów.

W gronie czekających na swoje pieniądze największą grupę stanowią spółki z o.o. oraz jednoosobowe działalności gospodarcze. Wśród branż dominują firmy zajmujące się budownictwem (5,6 mln zł), transportem lub gospodarką magazynową (5,5 mln zł). Na spłatę sporej kwoty czekają też przetwórcy przemysłowi (4,7 mln zł) oraz przedstawiciele sektora handlu (4 mln zł). Wierzytelności tych czterech branż stanowią niespełna 80 proc. sumy zadłużenia wobec polskich firm.

Z przytoczonych przez KRD danych GUS wynika, że w ubiegłym roku polskie firmy wyeksportowały za granicę produkty o wartości ponad 1 bln zł. Obroty w imporcie były zbliżone i również przekroczyły 1 bln zł.

