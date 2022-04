Dofinansowanie do pobytu w żłobku. Ministerstwo przypomina o terminie

Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna to jeden z elementów Polskiego Ładu. Dofinansowanie przysługiwać będzie w wysokości 400 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Pieniądze nie trafią do rodziców, a bezpośrednio do podmiotu prowadzącego instytucję opieki.

Dla kogo dofinansowanie do pobytu w żłobku

Dofinansowanie pobytu w żłobku przysługuje rodzinom, które nie mogą liczyć na 12 tys. zł w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Przewidziany jest on na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Pieniądze nie należą się więc jedynakom i pieszemu dziecku w rodzinie i właśnie z myślą o nich wprowadzono dopłaty do żłobków, klubów i opiekunów.

„Zależy nam na wsparciu rodziców w łączeniu życia rodzinnego z pracą, dlatego wprowadziliśmy rozwiązanie, które pozwoli im płacić mniej za opiekę nad swoimi pociechami. To nawet 400 zł miesięcznie dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku, klubie lub u dziennego opiekuna” – przekonuje na Twitterze minister rodziny Marlena Maląg.

Resort szacuje, że z rozwiązania w 2022 roku skorzysta ok. 110 tys. dzieci.

Nowe terminy składania wniosków o 500+

Od początku lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy 2022/2023. W ciągu dwóch miesięcy złożono 2,9 mln takich wniosków, które obejmują niemal 4,7 mln dzieci. Dla 4,2 mln dzieci świadczenie zostało już przyznane i oczekuje na wypłatę. – Zachęcam, aby rodzice, którzy chcą mieć pewność, że ciągłość wypłaty świadczeń będzie zachowana, złożyli wnioski drogą elektroniczną do 30 kwietnia. Jeśli wniosek będzie złożony w tym terminie, wówczas pierwsze świadczenie w nowym okresie rozliczeniowym rodzice otrzymają do 30 czerwca tego roku – przypomina minister Marlena Maląg. twitter

W przypadku wniosków złożonych po 30 kwietnia ustalenie prawa do wypłaty świadczenia nastąpi w ciągu maksymalnie 90 dni.

Wnioski można składać drogą elektroniczną na trzy sposoby – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej lub bankowość elektroniczną.

Czytaj też:

Rodzinny kapitał opiekuńczy – wniosek tylko w jednej formie