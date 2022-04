Wielka Brytania z najwyższą inflacją od 30 lat

Na początku kwietnia Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacja konsumencka w Polsce wzrosła w marcu do poziomu niespełna 11 proc. Tak wysokiej inflacji nie było nad Wisłą od 2000 roku. Nie tylko jednak Polska zmaga się z najwyższym od dekad wzrostem cen. Jak podał w środę brytyjski urząd statystyczny ONS, roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii wzrosła w marcu do 7 procent, co jest najwyższym poziomem od marca 1992 roku.

Tymczasem jeszcze w lutym inflacja w Wielkiej Brytanii osiągnęła poziom 6,2 proc. Poziom 7 proc. zaskoczył analityków, którzy spodziewali się wzrostu do poziomu 6,7 proc. Na znaczący wzrost inflacji w Wielkiej Brytanii najmocniej wpłynęły drożejące na całym świecie paliwa, co jest konsekwencją trwającej już niemal siedem tygodni wojny na Ukrainie. Brytyjski urząd statystyczny zwraca uwagę, że średnia cena litra paliwa w marcu była o 12,6 pensa wyższa niż w lutym, co jest najwyższym miesięcznym wzrostem od 1990 roku, gdy zaczęto prowadzić tego rodzaju statystyki.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Będzie jeszcze gorzej?

Dane o inflacji w Wielkiej Brytanii – jak zauważa Polska Agencja Prasowa – nie uwzględniają jeszcze efektu podwyżki cen energii w Wielkiej Brytanii (od kwietnia o ponad 50 proc.). Ekonomiści nie mają wątpliwości, że m.in. z tego powodu inflacja w kwietniu jeszcze bardziej przyspieszy. Bank Anglii prognozuje, że w tym miesiącu inflacja może osiągnąć poziom 8 proc., a jeszcze w tym roku sięgnąć 10 proc., co było najwyższym wynikiem od czterech dekad.

– Najnowszy wzrost inflacji nie będzie ostatnim. Rezultatem będą jeszcze wyższe koszty dla firm i głębokie zmniejszenie kosztów utrzymania gospodarstw domowych – podkreśla cytowany przez Reutera Alpesh Paleja, główny ekonomista the Confederation of British Industry.

Czytaj też:

Wielka Brytania nie wyklucza sankcji wobec rosyjskich generałów