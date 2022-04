1/3 Polaków urządzi skromniejszą Wielkanoc niż zwykle. Co 10. przewiduje problemy finansowe

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. To będą pierwsze od 2019 roku święta, które upłyną bez obostrzeń związanych z koronawirusem, ale za to w czasach rekordowej, dwucyfrowej inflacji. W badaniu przeprowadzonym na zlecenie BIG InfoMonitor zapytano Polaków, o to jakie będą dla nich tegoroczne święta pod względem finansowym. 55 proc. respondentów odpowiedziało, że takie jak zwykle, ale blisko jedna trzecia (31 proc.) nie ukrywa, że będą skromniejsze. 6 proc. ankietowanych deklaruje wręcz, że w tym roku z uwagi na trudną sytuację finansową w ogóle nie urządzi Wielkanocy. Zaledwie 2 proc. badanych twierdzi, że tegoroczne święta będą dostatniejsze niż poprzednie.

Większość z nas wyda max. 500 zł

BIG InfoMonitor podaje, że Polacy planują średnio przeznaczyć na organizację tegorocznych świąt 538 zł. Trzy czwarte respndentów chce wyłożyć na nie nie więcej niż 500 zł, z czego 11 proc. - do 100 zł, 16 proc. - 101-200 zł, 17 proc. - 201-300 zł, 8 proc. - 301-400 zł, zaś 23 proc. - 401-500 zł. Wydatki na poziomie 501-1000 zł planuje 18 proc. badanych, zaś powyżej 1000 zł jedynie 7 proc. ankietowanych.

Uczestników badania zapytano, czy tegoroczne święta staną się dla nich przyczyną problemów finansowych. 67 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi „nie”, ale co dziesiąty respondent przewiduje, że wielkanocne wydatki staną się przyczyną problemów dla domowego budżetu (najczęściej takie obawy wyrażają badani w grupie wiekowej 18-44 lata). 23 proc. respondentów nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Z innego badania - UCE Research i Grupę Blix - wynika, że jedna trzecia Polaków (32 proc.) dokonuje świątecznych zakupów w ostatnim tygodniu przed Wielkanocą. Najchętniej wybierane miejsce zakupów to dyskonty, które wyprzedziły w zestawieniu supermarkety, hipermarkety, targowiska i bazary czy sklepy osiedlowe.

Badanie zrealizowane przez Quality Watch metodą CAWI wśród Polaków w wieku 18+ na próbie 1064 w dniach 1 - 4 kwietnia 2022 r.





