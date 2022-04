Rosja wróci na Księżyc jeszcze w tym roku. Putin potrzebuje propagandowego sukcesu

Władimir Putin zadziwia swoimi decyzjami już nie tylko świat, ale także Rosjan. Ogłosił, że odwlekana od lat misja Łuna 25, której celem jest osiągnięcie Księżyca, poleci w kosmos jeszcze w tym roku. To nic, że Rosja właśnie znalazła się w najtrudniejszej sytuacji gospodarczej w swojej historii najnowszej. Najważniejsza jest pokazowa misja za wszelką cenę.

Propagandowy sukces za wszelką cenę

Rosyjski prezydent i zbrodniarz wojenny panicznie poszukuje sukcesu, na którym dalej mógłby budować propagandę. Zależy mu na ratowaniu rozpadającego się, jak domek z kart wizerunku supermocarstwa. W wyniku inwazji na Ukrainę brutalnie zweryfikowana została iluzja potężnej rosyjskiej armii. Od lata degradowana jest także rola Rosji w przestrzeni kosmicznej.

Jeszcze podczas Zimnej Wojny Rosja przegrała wyścig o budowę pojazdu wielokrotnego użytku. Związek Radziecki starał się skopiować amerykańskie wahadłowce. Powstały dwa Burany, które jednak nigdy nie poleciały w kosmos. Do ich transportu przygotowany został An-225 Mrija, czyli największy samolot transportowy świata, który został zniszczony podczas ataku na lotnisko w Hostomlu. Od niedawna Rosja została także odcięta od pieniędzy za wysyłanie astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Od 2011 roku, gdy zakończono misje wahadłowców, wyłącznie rakieta Sojuz i kapsuła Sojuz była w stanie dostarczyć pasażerów na ISS. Od zeszłego roku robi to również prywatny operator, należąca do Elona Muska firma SpaceX, z której usług korzystają NASA, ESA i JAXA.

Łuna 25 jeszcze w tym roku na Księżycu

Teraz Rosja nie chcę przegrać z amerykańską misją Artemis, która do 2024 roku ma zakończyć się powrotem astronautów na Księżyc. Władimir Putin zapowiedział więc, że misja Łuna 25, która pierwotnie miała wystartować w 2014 roku (następnie wyznaczano kolejne terminy) finalnie wystartuje i osiągnie Księżyc w sierpniu 2022 roku.

– Przywrócimy program lotu na Księżyc. Mówię o starcie misji Łuna 25 z kosmodromu Wostocznyj – powiedział Władimir Putin podczas wizyty w jednostce. – Do trzeciego kwartału Łuna 25 musi być zakończona. Uda się to zrobić? – zapytał szefa Roscosmosu Dmitrija Rogozina. – Tego się spodziewamy. Okno startowe zamyka się w trzecim kwartale – odpowiedział szef rosyjskiej agencji kosmicznej. Będzie to co prawda misja bezzałogowa, ale nadal będzie można odtrąbić sukces i twierdzić, że wyprzedziło się USA.

Celem lądownika ma być badanie pozostałości lodu w jednym z kraterów na południowym biegunie naturalnego satelity Ziemi.

Czytaj też:

„Tarcza antyputinowska” naprawia Polski Ład. Artur Soboń przedstawił konkrety