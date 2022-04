Konkurent Rossmanna w Polsce. Debiut już jutro

21 kwietnia o godz. 8.00 nastąpi otwarcie pierwszego w Polsce sklepu sieci dm. Drogeria zlokalizowana jest we Wrocławiu w Parku Handlowym Galaktyka, przy ul. Ślężnej 130−134. Z okazji otwarcia na klientów czeka 15 proc. rabat powitalny na wszystkie produkty. Będzie on obowiązywał do 30 kwietnia. Sieć zapowiada na Facebooku również wiele innych niespodzianek.

Co klienci będą mogli kupić w nowej drogerii? W asortymencie dm znajduje się szeroki wybór produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, artykuły zdrowotne i higieniczne oraz produkty w kategoriach kosmetyki i perfumy. Klienci będą mogli także zakupić żywność, artykuły gospodarstwa domowego, czy karmę dla zwierząt. Dostępne będą również usługi foto. Sieć – jak przypomina serwis retailnet.pl, znana jest z wysokiej jakości marek własnych, wśród których należy wymienić m.in. markę Balea, czy najlepiej sprzedającą się markę certyfikowanych kosmetyków naturalnych alverde.

„Mamy świadomość konkurencji”

Przedstawiciele sieci podkreślają, iż mają świadomość konkurencji na polskim rynku, ale – jak deklarują – widzą dla siebie ogromny potencjał. – Dotychczas miliony klientów pokochały już produkty dm, a my chcemy, aby jakością naszej oferty zachwycało się jeszcze więcej osób. Dlatego, by być jak najbliżej nich każdego roku otwieramy w Europie szereg nowych oddziałów. Już dziś jesteśmy obecni w trzynastu krajach, co czyni nas jedną z wiodących drogerii na kontynencie. Chcemy reagować na indywidualne potrzeby klientów, charakterystyczne dla danego kraju. Dlatego oprócz marek własnych, oferujemy im zarówno najlepsze międzynarodowe produkty, jak i te pochodzące od regionalnych producentów. Mamy świadomość konkurencji na polskim rynku, ale widzimy też ogromny potencjał dla siebie. Wierzymy, że polscy konsumenci pokochają nasze marki z wzajemnością – podkreśla Markus Trojansky, General Manager w Polsce, cytowany przez retailnet.pl.

Kolejne placówki dm mają powstać m.in. w Lubaniu (woj. dolnośląskie) czy Lesznie (woj. wielkopolskie). Firma planuje też uruchomienie sklepu internetowego pod adresem www.dm.pl.

Polska to 14 kraj, w którym dm rozpoczyna swoją działalność. Sieć posiada łącznie ponad 3800 punktów sprzedaży w całej Europie, gdzie zatrudnia prawie 70 tys. osób. W roku obrotowym 2019/2020 dm odnotował sprzedaż w wysokości 12,3 mld euro (sprzedaż wygenerowana w 13 europejskich krajach).

