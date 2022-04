Nie będzie już musztardy rosyjskiej. Prymat zmienia nazwę

– Zawiera ostrą, czarną gorczycę, co gwarantuje intensywny i zdecydowany smak oraz unikatową, gruboziarnistą strukturę. Jest to jedna z najostrzejszych musztard w ofercie Prymat, z pewnością zadowoli więc amatorów mocnych kulinarnych wrażeń – tak Prymat reklamuje na swojej stronie musztardę, która do niedawna nosiła nazwę „Musztarda Rosyjska”.

Prymat – jak informuje serwis wiadomoscihandlowe.pl – zdecydował się zmienić nazwę produktu. Słowo „rosyjska” zastąpi „bardzo ostra”. Firma tłumaczy tę zmianę chęcią sprawienia, aby produkt kojarzył się wyłącznie z dobrym smakiem. Nie ulega jednak wątpliwości, że Prymat chce w ten sposób pozbyć się negatywnych konotacji w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.

Zmieni się tylko nazwa

Mimo zmiany nazwy, nie zmieni się smak, kolor, skład i konsystencja musztardy.

Podstawowym elementem produktu są ziarna gorczycy białej lub czarnej. Musztarda – jak podaje Prymat – znana była już w czasach starożytnych. Stosowano ją zarówno jako lekarstwo, jak i przyprawę. Receptura nie zaginęła w mrokach średniowiecza, a w XIV wieku upowszechniła się nawet profesja musztardnika. To dzięki papieżowi Janowi XXII, który chcąc znaleźć posadę dla swego bratanka i mianował go swoim osobistym specjalistą od musztardy. Od tamtej pory musztarda pojawiała się w coraz to nowych wariantach smakowych. Wszystko po to, by zaspokoić podniebienia smakoszy.

Jak zauważa serwis wiadomoscihandlowe.pl, w ślady firmy Prymat – odnośnie wycofania z nazwy musztardy słowa „rosyjska” – nie poszedł póki co jeden z jej głównych konkurentów, czyli marka Kamis.

