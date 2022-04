Kto zostanie ministrem finansów? Jest nowe nazwisko

Przypomnijmy, że wakat na stanowisku ministra finansów trwa od prawie trzech miesięcy. Na początku lutego z rządu odszedł dotychczasowy szef tego resortu Tadeusz Kościński w związku z zamieszaniem, jakie wywołał rządowy Polski Ład. Od tamtej pory nadzór nad ministerstwem sprawował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podczas wczorajszej konferencji prasowej zapowiedział, że nowy minister finansów zostanie powołany do końca kwietnia.

W tym tygodniu RMF FM podało, że najpoważniejszą kandydatką do objęcia teki ministra finansów jest Beata Daszyńska-Muzyczka, obecna prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Według rozgłośni Daszyńska-Muzyczka ma być faworytką Morawieckiego z którym współpracowała przez 18 lat w banku BZ WKB (obecny premier był jego prezesem w latach 2007-2015).

Tymczasem jak informuje dziś portal polskatimes.pl na czele Ministerstwa Finansów stanie Magdalena Rzeczkowska, dotychczasowa sekretarz stanu w resorcie i szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

Kim jest Magdalena Rzeczkowska?

Magdalena Rzeczkowska urodziła się w 1974 roku. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim – Centrum Europejskie. W latach 1998-2002 pracowała w Głównym Urzędzie Ceł, od 2002 roku pracuje w Ministerstwie Finansów. Portal przypomina, że Rzeczkowska brała aktywny udział w działaniach związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej, współtworzyła ustawę Prawo celne i przepisy wykonawcze. W 2016 roku koordynowała całość procesu wdrożenia nowych przepisów Unijnego Kodeksu Celnego.

Powołanie Rzeczkowskiej na stanowisko ministra finansów ma nastąpić w przyszłym tygodniu. Media zwracają uwagę, że przy poszukiwaniu następcy Tadeusza Kościńskiego, ekipie rządzącej zależało na tym, by resortem pokierowała kobieta. Ma to związek z faktem, że zdecydowana większość składu obecnego gabinetu to mężczyźni. Ostatnią kobietą-minister finansów była Teresa Czerwińska, która pełniła to stanowisko od stycznia 2018 roku do czerwca 2019 roku.

