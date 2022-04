Donald Tusk osiągnął wiek emerytalny. Może liczyć na gigantyczne świadczenie

Donald Tusk to bez wątpienia jedna z najważniejszych postaci polskiej polityki ostatnich 30 lat. Jego polityczna kariera to pasmo zarówno porażek (niespodziewana porażka Kongresu Liberalno-Demokratycznego w wyborach parlamentarnych w 1993 roku, przegrana w wyborach prezydenckich 2005), jak i sukcesów (jako pierwszy polski premier zdołał wywalczyć w 2011 roku reelekcję, a trzy lata później odchodził z tego stanowiska nie – jak jego poprzednicy – z powodu wyborczej porażki, a nominacji na stanowisko szefa Rady Europejskiej). Podsumowujemy polityczną karierę Donalda Tuska nieprzypadkowo. Polityk ten obchodzi dziś urodziny i to nie byle jakie, bo 65.

Tym samym Tusk osiągnął wiek emerytalny i może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o wypłatę świadczenia. Nie wiadomo, czy były premier taki wniosek złoży, wiadomo natomiast, że jego emerytura będzie jak na polskie warunki gigantyczna. Warto zaznaczyć, że Tusk otrzyma dwie emerytury: unijną oraz krajową. Według szacunków „Super Expressu” będzie to w sumie ok. 30 tys. zł miesięcznie – za pracę w UE ok. 20 tys. zł, zaś z ZUS ok. 10 tys. zł.

Najwyższa emerytura wśród polityków

Tak wysokiej emerytury nie otrzymywał dotąd żaden polski polityk. Tusk – jak zauważa gazeta – przebije pod tym kątem dotychczasową liderkę, czyli posłankę Joannę Senyszyn, której świadczenie (polskie i unijne) wynosi w sumie ok. 20 tys. zł. Nieco mniej, bo 18 tys. zł otrzymuje były premier i prezes NBP, obecnie eurodeputowany Marek Belka.

Choć Donald Tusk osiągnął wiek emerytalny, na polityczną emeryturę się nie wybiera. W zeszłym roku wrócił do polskiej polityki i po siedmiu latach przerwy ponownie objął funkcję przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Wszystko wskazuje na to, że poprowadzi tę partię (wraz z koalicjantami w ramach Koalicji Obywatelskiej) w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.

