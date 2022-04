Rodzinny kapitał opiekuńczy dla dzieci z Ukrainy. Od dziś można składać wnioski

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami uchodźcy z Ukrainy mogą ubiegać się o rodzinny kapitał opiekuńczy. Będzie on przysługiwał na dziecko/dzieci przybyłe z Ukrainy do Polski w związku z rosyjską inwazją. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie przyznawał i wypłacał Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi – poinformował w komunikacie ZUS.

Wnioski dotyczące rodzinnego kapitału opiekuńczego w języku ukraińskim są już dostępne na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i to właśnie za pośrednictwem tej platformy można od 23 kwietnia je składać.

500 zł przez 2 lata lub 1000 zł przez rok

ZUS przypomina, że przyznaje rodzinny kapitał opiekuńczy niezależnie od dochodu rodziny. Wynosi on do 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie – rodzic dziecka może zdecydować czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy.

– Rodzinny kapitał opiekuńczy otrzymasz na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, dlatego we wniosku musisz wskazać dziecko, które jest starsze od dziecka, na które ubiegasz się o świadczenie. Jeśli dzieci urodziły się tego samego dnia, miesiąca i roku (np. bliźniaki), starszym dzieckiem w rodzinie jest dziecko, które wskażesz we wniosku – podkreśla państwowy ubezpieczyciel.

ZUS przypomina również, że rodzinny kapitał opiekuńczy można otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12 miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35 miesiąc.

Rodzinny kapitał opiekuńczy podobnie jak 500 plus, przysługują uchodźcom w tym okresie, kiedy przebywają z dziećmi w Polsce.

Obywatele Ukrainy mogą otrzymać pomoc w sprawie rodzinnego kapitału opiekuńczego w każdej placówce ZUS, podczas e-wizyty w ZUS, bądź na infolinii pod numerem telefonu 22 444 02 55 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 lub za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres ua@zus.pl.

