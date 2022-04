Rząd chce pomagać kredytobiorcom. Nowe rozwiązania prawdopodobnie jeszcze dziś

Premier Mateusz Morawiecki może jeszcze dziś przedstawić nowe rozwiązania, które miałyby pomóc osobom najmocniej dotkniętym przez podwyżki stóp procentowych, a co za tym idzie rosnącymi ratami kredytów. Pytani dziś o to byli Olga Semeniuk i Piotr Muller.

Rząd chce dofinansować spłatę kredytów

Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii powiedziała na antenie Radia Zet, że rosnące stopy procentowe są wynikiem putinflacji. – Mówiąc o wpływie pakiety antyinflacyjnego, to już na początku roku widać było, że on działał. Dziś można już jednak mówić o putinflacji – powiedziała.

– Inflacja w marcu 2020 roku to było 4,6 proc. Dziś mamy 11 proc. Jesteśmy po 2,5 roku wprowadzenia w obieg 240 mld żywej gotówki, ratowania miejsc pracy, doprowadzenia do stabilnej stopy bezrobocia, wprowadzaliśmy tarczę antyinflacyjną – tłumaczyła także inne powody wysokiej inflacji.

Wiceminister rozwoju i technologii przyznała jednak, że rząd widzi problemy część kredytobiorców i szuka kolejnych rozwiązań pomocowych.

– Dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim o kredytobiorcach. Chodzi o dofinansowanie kredytów z BGK. Można się ubiegać o dofinansowanie z tego funduszu po pierwsze wtedy, gdy kredytobiorca stracił pracę. Druga sytuacja, to taka, gdy rata kredytu przekracza 40 proc. przychodów danej osoby, a trzecia to kryterium tego, ile środków zostaje w gospodarstwie domowy po spłacie raty. W przypadku jednoosobowego jest to 1500 zł, a wieloosobowym 1200 zł na osobę – powiedziała wiceminister. – Mechanizm wsparcia kredytobiorców to program, które leży nam na sercu – zapewniła.

Nowe rozwiązania dla kredytobiorców jeszcze dziś?

Możliwe, że nowe propozycje wsparcia kredytobiorców zostaną przedstawione jeszcze dziś. Powiedział o tym rzecznik rządu Piotr Muller.

– Pewne rozwiązania są opracowywane. Z tego co wiem, jest szansa, że zostaną one przedstawione jeszcze dziś – powiedział w Wirtualnej Polsce rzecznik rządu Piotr Muller.

– Przygotowujemy różne rozwiązania, głównie skierowane do tych osób, które mają problemy z płynnością finansową ze względu na spłatę kredytu. Inna sytuacja jest, gdy ktoś zarabia tyle, że procentowy udział raty w jego pensji jest mniejszy, a co innego, gdy podwyżka stóp procentowych sprawia, że ktoś nagle traci płynność finansową i nie może realizować codziennych potrzeb. Trzeba poszukać rozwiązania, które tym osobom pomoże – dodał.

