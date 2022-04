Rząd pomoże kredytobiorcom. Premier przedstawił szczegóły. Banki nie będą zadowolone

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan wsparcia dla kredytobiorców. Przyznał, że wzrost inflacji spowodowany jest głównie działaniami Rosji.

– Gospodarka to przede wszystkim ludzie. Będziemy tworzyć kolejne rozwiązania gospodarcze, które mają pomóc przetrwać podróż przez wzburzone morze, które zaserwował nam Putin – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Chce powiedzieć o ogromnej roli sektora bankowego. Miałem z nim kiedyś do czynienia. Dziś banki za bardzo korzystają ze wzrostu stóp procentowych. Mam nadzieję, że dziś w bankach trwają rozmowy o podniesieniu oprocentowania lokat i depozytów dla polskich rodzin, dla małych i średnich i przedsiębiorców – powiedział premier. – Nie czekajcie dłużej, bo to jest niesprawiedliwy zysk. Mam nadzieję, że niebawem zerowe oprocentowanie przejdzie do przeszłości. Oprocentowanie lokat musi iść w ślad za podnoszeniem stóp procentowych – dodał.

Czteropunktowy, plan, który ma ulżyć kredytobiorcom złotówkowym

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił czteropunktowy plan, który ma pomóc osobom, które są najmocniej dotknięte wzrostem stóp procentowych, a co za tym idzie, również rat kredytów.