Rosyjski Bank Centralny przestał udawać. Domaga się mniejszej kontroli Kremla nad gospodarką

Rosyjski Bank Centralny pierwszy raz od rozpoczęcia wojny na Ukrainie opublikował raport dotyczący stanu gospodarki. Dane są zdecydowanie bardziej pesymistyczne od tego, co stara się przedstawiać rosyjska propaganda. Pod raportem podpisała się szefowa instytucji Elwira Nabiullina.

Rosyjski Bank Centralny przewiduje kryzys

Rosyjski Bank Centralny przestał ukrywać, że zbrojna inwazja na Ukrainę bardzo mocno wpłynęła na finanse kraju. W raporcie opublikowanym na stronie instytucji czytamy między innymi, że zachodnie sankcje, które odcięły kraj od dostępu do technologii i możliwości importu, bardzo mocno wpłyną na zmniejszenie potencjału i konkurencyjności gospodarki. Instytucja odpowiedzialna za politykę pieniężną państwa uważa, że należy się spodziewać silnego spadki PKB. Głównym powodem będzie oczywiście drastyczny zmniejszenie eksportu rosyjskich towarów ze względu na zablokowane rynki zbytu.

Drugim ważnym czynnikiem jest spadek jakości importu. Rosja została bowiem odcięta od możliwości pozyskiwania większości towarów z Zachodu, a także od technologii firm, które nie chcą, bądź nie mogą współpracować z Rosją z powodu sankcji gospodarczych. Oznacza to, że nawet jeśli Rosja znajdzie partnerów gospodarczych, to będzie to import dużo słabszy jakościowo, który ograniczy możliwość odbicia gospodarczego w niedalekiej przyszłości.

Rosja potrzebuje liberalizacji gospodarki

Z raportu wynika, że niezbędnym warunkiem wyjścia z kryzysu gospodarczego i przetrwania rosyjskich firm, jest dużo większa swoboda działania na rynku. Rosyjski Bank Centralny jasno wskazuje, że należy ograniczyć wpływ państwa na gospodarkę i pozwolić przedsiębiorcom na działania bardziej wolnorynkowe. W tym celu instytucja prognozuje konieczność przeprowadzenia poważnych reform gospodarczych. Jednym z głównych założeń miałby być zmniejszenie podatków nakładanych na przedsiębiorstwa.

