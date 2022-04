Ekonomista przestrzega premiera: To najgorszy moment. Problemy dopiero się zaczną

Agnieszka Szczepańska, „Wprost”: Kredytobiorcy mogą odetchnąć z ulgą, po tym, co usłyszeli z ust Mateusza Morawieckiego?

Marek Zuber: Gdy Morawiecki coś ogłasza, nie wiem, jak się do tego odnosić. Na razie to tylko hasła, z których niewiele wynika, jeśli chodzi o precyzyjne rozwiązania. Podobnie było z Polskim Ładem, mającym zrewolucjonizować Polskę. Potem okazało się, że wyszedł z tego dramat. Jedne pomysły zastępowano innymi. Nic nie było omawiane z żadnymi środowiskami. Takie konsultacje odbywają się dopiero teraz. Powstało już tyle wersji, że wciąż nie wiemy, jaki będzie ostateczny kształt zmian podatkowych.

Jak pan ocenia poszczególne elementy rządowego pakietu pomocy dla osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny i lada moment nie będzie ich stać na spłatę rosnących w błyskawicznym tempie rat?

Trzeba pomagać Polakom, którzy znaleźli się w tarapatach, ale przecież już mamy pomoc, o której wspominał premier. Mam na myśli Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, dzięki któremu każdy, kto znalazł się w podbramkowej sytuacji, przerosła go wysokość rat w stosunku do dochodów rodziny, lub stracił pracę, może z niego skorzystać. Można ubiegać się o dofinansowanie do 2 tys. miesięcznie, łącznie do 72 tysięcy, choć należy pamiętać, że to nie jest pomoc bezzwrotna. Trzeba tę pożyczkę spłacić w trzy lata, ale jeśli płacimy na czas, część tej kwoty może zostać umorzona. To realna pomoc.