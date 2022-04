W co inwestować? Ekspert tłumaczy: historia lubi się powtarzać

Po pierwsze – akcje. Wchodząc w 2022 rok wyceny spółek amerykańskich i europejskich były na poziomach, które znajdowały się znacznie powyżej długoterminowych średnich dla ostatniej dekady. Co ciekawe, można było zaobserwować silną zależność wzrostu bilansu amerykańskiego banku centralnego FED (czyli, drukowania pieniędzy przez skup aktywów) od wzrostu wycen spółek. Dodatkowo, w ostatniej dekadzie stopy procentowe były sukcesywnie obniżane. Doprowadziło to do istotnego wzrostu cen większości aktywów – akcji, obligacji, nieruchomości i surowców.