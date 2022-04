Getin Noble Bank w tarapatach. Bankowi grozi bankructwo

Getin Noble Bank w poważne kłopoty i grozi mu niewypłacalność. O poważnych, ale ukrywanych problemach banku informował w lutym Szymon Krawiec na łamach Wprost Premium. Teraz problemy wychodzą na światło dzienne.

Dramatyczny spadek akcji Getin Noble Banku

W reakcji na raport giełdowy akcje Getin Noble Banku, który należy do polskiego milionera Leszka Czarneckiego, spadły o prawie 40 procent. Bank poinformował o stracie w wysokości 1 mld zł za rok 2021 w związku zawiązaniem dużej sumy pieniędzy na kredyty frankowe. W najnowszym raporcie bank ujawnił także, że niektóre wskaźniki kapitałowe spadły poniżej minimalnych wartości narzuconych przez organ regulacyjny.

Bank wyjaśnia, że wystąpienie zagrożenia upadłością jest jedynie formalnością, a do Komisji Nadzoru Finansowego złożony już został plan naprawczy. Bank informuje także, że złe wyniki są skutkiem zamrożenia 882 mln zł w czwartym kwartale 2021 na ryzyko prawne związane z udzielanymi kredytami indeksowanymi we frankach szwajcarskich. Do sytuacji miała przyczynić się także spadająca wycena papierów wartościowych, które bank posiada w swoim portfelu.

Według Komisji Nadzoru Finansowego niezbędna jest jak najszybsza poprawa sytuacji kapitałowej, co w głównej mierze zależy od większościowego udziałowca Leszka Czarneckiego, który może dokapitalizować bank.

Bank uspokaja

Getin Noble Bank ocenia, że luka kapitałowa wynosi obecnie 4,5 mld złotych, ale liczy, że dzięki wysokim stopom procentowym osiągnie znaczące zyski, co pozwoli uwolnić część kapitału.

