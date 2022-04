Rosja mocno obniża stopy procentowe. Putin ma pomysł na rubla, ale ma też ważnego przeciwnika

Rosja ponownie bardzo mocno obniża poziom stopy referencyjnej. Tuż po rozpoczęciu zbrojnej inwazji na Ukrainę Rosyjski Bank Centralny zdecydował się na ustawienie jej na poziomie aż 20 proc. – Była to próba działania antykryzysowego, która została podjęta, aby zniwelować ryzyko utraty stabilności finansowej. Od początku kwietnia, te ryzyka przestały rosnąć. Sytuacja się stabilizuje – powiedziała szefowa Rosyjskiego Banku Centralnego Elwira Nabiullina. Należy zaznaczyć, że inflacja w Rosji nadal jest ogromnym problemem. W marcu zanotowano poziom 16,7 proc. przy celu inflacyjnym Rosyjskiego Banku Centralnego wynoszącym 4 proc.

Rosja próbuje ratować rubla

Mimo poprawiającej się zdaniem Elwiry Nabiulliny sytuacji rosyjskiej gospodarki ciągle nie przynoszą skutku próby odbudowania pozycji rosyjskiego rubla. Większość dotychczasowych działań, było wymuszonymi akcjami chroniącymi narodową walutę. Jednak rynkowe mechanizmy nie działają.

Rosja próbowała m.in. umocnić rubla poprzez specjalny dekret Władimira Putina. Nakazywał on spółkom energetycznym – w tym Gazpromowi – sprzedaż surowców wyłącznie w rublach. Było o tym głośno w ostatnich dniach w kontekście gazu. Okazało się, że mimo tego, że jest to złamanie zasad sankcji gospodarczych, to aż cztery europejskie kraje zgodziły się na założenie kont rublowych w Gazprombanku. Są to Węgry, Słowacja, Austria i Włochy. Komisja Europejska już zajęła się sprawą.

Putin chce związać kurs rubla ze złotem

Kolejny pomysł na ustabilizowanie waluty ma sam Putin. Na Kremlu poważnie rozważana jest możliwość powiązania kursu rubla z notowaniami złota. Zwolennikami takiego pomysłu jest sam prezydent i jego najbliżsi współpracownicy. Co ciekawe, sama szefowa Rosyjskiego Banku Centralnego uważa, że nie jest to dobre rozwiązanie, a kurs rubla powinien pozostać płynny. — W ogóle na ten temat nie rozmawiamy — powiedziała Elwira Nabiulina w piątek 29 maja.

