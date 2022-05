Warren Buffett mianował swojego następcę, Najbardziej znany inwestor skończy w tym roku 92 lata

To, że stanowisko dyrektora generalnego amerykańskiego Berkshire Hathaway zawsze będzie kojarzone z Warrenem Buffettem, jest oczywiste. Jasne jest jednak także, że w najbliższym czasie należy się spodziewać na nim zmian. Legendarny ekonomista, inwestor i przedsiębiorca skończy 30 sierpnia 92 lata. Mimo tego, że nadal szefuje założonemu przez siebie funduszowi, to mianował już swojego następcę.

Nie ma wątpliwości, kto zastąpi Warrena Buffetta

Podczas corocznego spotkania inwestorów Warren Buffett przypomniał, że już rok temu bardzo jasno wypowiedział się na temat tego, kto powinien go zastąpić na stanowisku dyrektora generalnego Berkshire Hathaway. – Dyrektorzy zgodzili się, że jeśli coś mi się stanie, to następnego dnia na moim fotelu usiądzie Greg – powiedział w maju 2021 roku Warren Buffett w rozmowie ze stacją CNBC. Było to pierwsza, tak jasna deklaracja ze strony miliardera.

Wspomniany przez Buffetta Greg to Greg Abel, czyli obecny wiceprezes funduszu. 59-letni Kanadyjczyk od 2018 roku zajmuje się projektami niefinansowymi. Jest m.in. prezesem Berkshire Hathaway Energy.

Jeden z najbogatszych ludzi świata

Warren Buffett mimo swojego podeszłego wieku, nie zwalnia tempa. Jego machina do zarabiania pieniędzy, bo tak już należy nazwać zarządzające wieloma funduszami Berkshire Hathaway, nadal jest żyłą złota. Założyciel i prezes giganta branży finansowej jest siódmym najbogatszym człowiekiem świata. Jego majątek szacowany jest na około 116 mld dolarów, przez co w 2021 roku awansował do tak zwanego „klubu 100 miliardów”. W tej grupie poza nim znajdują się tylko Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Bernard Arnault (jedyny Europejczyk w zestawieniu), Larry Page i Sergey Brin (obaj z Alphabet), Steve Ballmer z Microsoft i Larry Ellison z Oracle. Z elitarnego klubu wypadł zarządzający Meta Mark Zuckerberg.

