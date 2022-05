Konkurent Rossmanna otwiera drugi sklep. Ruszy jeszcze w tym tygodniu

Niemiecka sieć dm otwiera swój drugi sklep w Polsce. Zlokalizowany jest on w Jeleniej Górze przy ulicy Jana Pawła II 31 b. Otwarcie nastąpi w czwartek 5 maja o godzinie 8.00. Z okazji otwarcie na klientów czekają atrakcje. Wśród nich m.in. 15 proc. rabat powitalny na wszystkie zakupy oraz żel pod prysznic marki własnej Balea w prezencie z limitowanej edycji przygotowanej specjalnie dla Polski. Rabat obowiązywać będzie do 14 maja.

Powierzchnia sali sprzedaży drogerii wynosi około 434 m2. Sklep wyposażony jest w stację pakowania prezentów oraz dystrybutor wody. Tuż przy wejściu na klientów czeka parking z uwzględnieniem dedykowanych miejsc dla rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych. Drogeria otwarta będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 20:00, a w niedziele handlowe od 10:00 do 18:00. Na potrzeby nowego sklepu sieć zatrudniła dziewięciu pracowników.

Przypomnijmy, że pierwszy sklep sieci dm otwarto 21 kwietnia we Wrocławiu w Parku Handlowym Galaktyka, przy ul. Ślężnej 130−134.





dm liczy na długotrwałe relacje

– Po entuzjastycznym przyjęciu naszej pierwszej polskiej drogerii we Wrocławiu z ogromną radością otwieramy sklep w Jeleniej Górze. Bardzo cieszymy się, że będziemy mogli zaprosić mieszkańców kolejnego miasta do świata marek dm. Wierzymy, że to spotkanie zaowocuje długotrwałą relacją, a nasz kompetentny i uprzejmy zespół oraz szeroka gama usług pozwolą poczuć klientom, że ich potrzeby są dla nas najważniejsze – podkreśla Markus Trojansky General Manager w Polsce.

– Naszym celem jest zapewnienie przyjemnych zakupów – bez poczucia pogoni za ofertami czy ryzyka przeoczenia najlepszych okazji. To nasza obietnica dla klientów. Chcemy, żeby mieli pewność, że kiedykolwiek przyjdą do dm na zakupy, zawsze będzie to dla nich korzystne – dodaje.

Polska jest 14 krajem, w którym funkcjonuje dm. Sieć posiada łącznie ponad 3800 punktów sprzedaży w całej Europie, gdzie zatrudnia blisko 70 tys. osób. W roku obrotowym 2019/2020 dm odnotował sprzedaż w wysokości 12,3 mld euro (sprzedaż wygenerowana w 13 europejskich krajach).







