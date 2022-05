Największy rosyjski bank odcięty od systemu SWIFT. „Krytycznie ważny dla stabilności rosyjskiego systemu finansowego”

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen ogłosiła długo zapowiadany szósty pakiet sankcji gospodarczych, którymi Unia Europejska objęła Rosję. Najważniejszym punktem, o który toczyły się ostre spory wewnątrz wspólnoty, jest całkowite embargo na rosyjską ropę naftową i produkty petrochemiczne. Szefowa KE zapowiedziała jednak jeszcze jedną ważną decyzję.

Sberbank odcięty od systemu SWIFT

Unia Europejska odcinając się od dostaw rosyjskich surowców energetycznych uniezależniła się także od potrzebny współpracy z rosyjskimi bankami. Do tej pory, w ramach wcześniejszych sankcji, od udziału w międzynarodowych systemie płatności SWIFT, odcięto wyłącznie część rosyjskich i białoruskich banków. Inne, w tym największy bank w Rosji, były Unii niezbędne do płacenia Kremlowi za węgiel, gaz i ropę naftową. Wraz z wejściem w życie embarga na ropę (a wcześniej podobnych na węgiel i gaz), taka sytuacja nie będzie już jednak miała miejsca. Stąd też Unia Europejska mogła sobie pozwolić na kolejny krok.





RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie





– W końcu wyłączamy z systemu SWIFT Sberbank. To największy rosyjski bank. Odpowiada za około 37 proc. rosyjskiego sektora bankowego. Dodatkowo, z międzynarodowego systemu transakcji bankowych zostaną wyłączone jeszcze dwa inne banki – powiedziała Ursula Von der Leyen. – To banki, które są krytycznie ważne dla stabilności rosyjskiego systemu finansowego i dalszej możliwości siania zniszczeń przez Putina – dodała i powiedziała, że pozwoli to wzmocnić izolację rosyjskiego sektora finansowego z globalnej gospodarki.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Komisja Europejska ostrzega Węgry: działania mogą naruszyć sankcje