Fed szykuje się na najwyższą podwyżkę stóp procentowych od ponad 20 lat

Rezerwa Federalna podniesie dziś stopę funduszy federalnych o 50 punktów bazowych. Jest to niemal pewne. Zgodnych w tej sprawie jest aż 99,8 proc. uczestników rynku.

Największa podwyżka stóp procentowych od 22 lat

Amerykański bank centralny jest wyjątkowo ostrożny w kwestii regulowania stóp procentowych. Będzie to dopiero druga podwyżka od 2018 roku i pierwsza tak duża od 2000 roku. Mowa bowiem o podwyżce o 50 punktów bazowych, co z perspektywy decyzji Rady Polityki Pieniężnej nie wydaje się być dużą podwyżką. Taki ruch sprawi, że stopa funduszy federalnych wejdzie w przedział od 0,75 do 1 proc. Obecnie to 0,25 - 0,5 proc.

Tak wysoka zgodność w kwestii dzisiejszej decyzji Fed wynika z opublikowanych w połowie kwietnia danych dotyczących inflacji w USA. Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wyniósł w marcu (dane opublikowane 12 kwietnia) aż 8,5 proc., co stanowi najwyższy poziom pod ponad 40 lat. Ostatnio tak wysoki poziom inflacji zanotowano w USA w 1982 roku.

Rynek pracy napędza inflację

W USA podobnie jak w Polsce, do napędzania wzrostu inflacji przyczynia się także rynek pracy. Amerykańska gospodarka mogłaby się rozwijać szybciej, ale firmy nie mają kogo zatrudniać. Bezrobocie spada, a na rynku brakuje nowych rąk do pracy.

Nakręca to także tak zwaną spiralę cenowo-płacową. Pracownicy, którzy są zatrudnieni, widząc, że firmy mają problem z pozyskaniem z rynki nowych osób, a także odczuwając podwyżki cen podstawowych produktów, zgłaszają się do pracodawców o podwyżkę wynagrodzeń.

