Coraz droższa obsługa długu. Za rok odsetki przekroczą 70 mld zł

W ostatnich latach wydatki na obsługę zadłużenia wynosiły ok. 30 mld zł rocznie. W tym roku będzie to znacznie więcej: „Rzeczpospolita” informuje, że odsetki wypłacane inwestorom wyniosą blisko 50 mld zł, czyli 1,7 proc. PKB. Jeszcze większym ciężarem gorzej będzie w 2023 roku, kiedy wynieść mogą nawet 68 mld zł, czyli 2,1 proc. PKB. W 2023 r. stanowić mają aż ok. 57 proc. całego deficytu, można więc powiedzieć, że większość nowego długu będziemy zaciągać po to, by spłacić stare zobowiązania.

Rentowność polskich obligacji rośnie szybciej niż w innych krajach rozwiniętych

Tym samym nie ma mowy, by udało się utrzymać zaplanowane w budżecie koszty obsługi długu.W pierwszych dwóch miesiącach wyniosły 3,9 mld zł, a na cały rok zaplanowano 26 mld zł w budżecie.

„Rz” ostrzega, że przy oczekiwanym wzroście rynkowych stóp procentowych nawet obecne rentowności mogą dla rynku być wkrótce niewystarczające. Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego zauważył, że rentowność polskich obligacji rośnie mocniej niż w krajach rozwiniętych i mocniej niż np. w Czechach.

– To odzwierciedlenie obaw inwestorów o docelowy poziom inflacji w Polsce, a w ślad za tym i docelowy poziom stóp procentowych, a które wynikają z niespójności polityki pieniężnej i polityki fiskalnej w kontekście zwalczania inflacji. My zaś ponosimy niepotrzebne koszty tej niespójności – ocenił Benecki.

