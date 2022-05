Dymisje w rządzie. Nowy minister żegna swoich zastępców

– Dzisiaj wiceministrowie Mariusz Golecki i Michał Wiśniewski zakończyli swoją misję w MRiT. W imieniu premiera Mateusza Morawieckiego chciałbym im podziękować za dotychczasową sumienną służbę na rzecz kraju – napisał na Twitterze Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Wiceministrowie pracowali w resorcie rozwoju i technologii stosunkowo krótko. Mariusz Golecki – jak przypomina Business Insider Polska – objął stanowisko pod koniec ubiegłego roku. Wcześniej był m.in. Rzecznikiem Finansowym oraz pracował w resorcie finansów. Z kolei Michał Wiśniewski został wiceministrem rozwoju i technologii zaledwie miesiąc temu – 7 kwietnia br. Zajmował się obszarem jednostek nadzorowanych i podległych, gospodarki niskoemisyjnej oraz gospodarki nieruchomościami.





Roszady w resorcie

Przypomnijmy, że na przestrzeni ostatnich 10 miesięcy mieliśmy w resorcie rozwoju i technologii do czynienia z szeregiem roszad personalnych. W sierpniu zeszłego roku ze stanowiskiem ministra (i zarazem z koalicją rządzącą) pożegnał się Jarosław Gowin w związku z krytyką Polskiego Ładu. Kilka tygodni później zastąpił go Piotr Nowak, który z kolei odszedł z resortu na początku kwietnia tego roku po tym jak wyszedł przed szereg mówiąc o akceptacji przez Komisję Europejską Krajowego Planu Odbudowy. 8 kwietnia stanowisko ministra rozwoju i technologii objął Waldemar Buda, dotychczasowy sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.





