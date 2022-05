PRCH: Odwiedzalność centrów handlowych wróciła do poziomu sprzed pandemii

Polska Rada Centrów Handlowych informuje, że w marcu br. odwiedzalność centrów handlowych mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu wyniosła 99,7 proc. w porównaniu do marca 2019 roku. To oznacza, iż odwiedzalność galerii zrównała się z tą sprzed pandemii.

Organizacja podaje również dane dotyczące obrotów w centach handlowych w lutym br. (wyniki te są raportowane wynajmującym bezpośrednio przez najemców, zawsze po zamknięciu danego miesiąca i weryfikowane przez PwC, stąd miesięczne opóźnienie w ich publikacji w stosunku do danych dotyczących odwiedzalności). Okazuje się, że były one o 5 proc. niższe niż trzy lata wcześniej. Polska Rada Centrów Handlowych podaje, że przyczyn niższych obrotów jest kilka.

– Nałożyły się tu: efekt szoku spowodowanego gwałtownie rosnącą inflacją i wzrostu kosztów życia, co spowodowało, że klienci kupują ostrożniej i częściej sięgają po produkty pierwszej potrzeby. Stąd znaczący wzrost obrotów w kategorii żywność – czytamy w komunikacie organizacji.

Właśnie żywność, jak również usługi odnotowały najlepsze wyniki w podziale na kategorie produktów. Ich obroty wzrosły odpowiednio o 45,8 proc. i 35,9 proc., porównując do lutego 2019 roku.





Największe centra handlowe z najlepszymi wynikami

Najlepsze wyniki osiągnęły największe centra handlowe (powyżej 60 tys. mkw. GLA), gdzie obroty w lutym br. były jedynie o 0,3 proc. niższe niż trzy lata wcześniej. Z kolei średniej wielkości centra handlowe (20-40 tys. mkw. GLA) odnotowały spadek obrotów o 11,6 proc. w stosunku do lutego 2019 roku.

– Bardzo nas cieszy, że Polacy wraz ze zniesieniem limitów osób w placówkach handlowych chętnie wrócili do zakupów stacjonarnych w centrach handlowych i zachowań zakupowych sprzed pandemii. Jednoznacznie wskazują na to wyniki odwiedzalności galerii handlowych za marzec, które prezentujemy w oparciu o Footfall Density Index. To reprezentatywne dane pochodzące z systemów kamer liczących klientów z dokładnością sięgającą 98 proc. Dane są zbierane w ponad 120 obiektach handlowych o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln mkw., co stanowi 35 proc. rynku centrów handlowych w Polsce. Gromadzi i analizuje je globalna firma audytorska PwC – podkreśla Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Organizacja zwraca uwagę na dokładność swoich badań prawdopodobnie z uwagi na fakt, że inne organizacje (konkretnie Związek Przedsiębiorców Handlu i Usług) wskazywały ostatnio na znaczące spadki odwiedzalności centrów handlowych w porównaniu z okresem sprzed pandemii Covid-19.







