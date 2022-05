Majątek małżonków polityków. Polacy chcą wiedzieć więcej

Instytut Badań Pollster zadał respondentom pytanie: „Czy małżonkowie polityków powinni składać oświadczenia majątkowe?”. 86 proc. badanych uważa, że tak właśnie powinno być. Przeciwnego zdania jest 5 proc. ankietowanych, a 9 proc. nie ma zdania.

Premier Morawiecki dawał do zrozumienia, że jest zwolennikiem ujawniania majątków małżonków



Temat jawności majątków małżonków polityków wraca regularnie przed wyborami albo gdy media donoszą o jakimś podejrzanym ruchu dotyczącym majątku bliskich członków rodziny jakiegoś polityka. Kończy się na zapowiedziach, że pora wreszcie wprowadzić jawność majątków małżonków (a niekiedy mówi się o rozwinięciu jej o dzieci). Najwięcej uwagi temu tematowi poświęcono kilka lat temu, gdy wątpliwości dotyczyły majątku żony premiera Morawieckiego. Konfrontowany z pytaniami dziennikarzy i polityków opozycji premier zapewniał wtedy, że nie ma nic przeciwko ujawnieniu informacji o majątku swojej partnerki, ale szybko zmienił retorykę i zapowiedział, że poda wszelkie informacje, gdy tylko zacznie obowiązywać ustawa, która zobowiąże jego małżonkę do ujawnienia majątku. Pomimo tego, że stoi na czele rządu i ma instrumenty, by taki projekt skierować do dalszych prac, pomysł zginął śmiercią naturalną.

Nie dziwi to socjologa Jarosława Flisa, który skomentował dla „Super Expressu” wyniki badania. „Politycy znają te oczekiwania obywateli, ale bronią się przed ich spełnieniem. Nie spodziewam się więc wprowadzenia takiego obowiązku przed najbliższymi wyborami” – powiedział.

