Rządowe plany dotyczące oszczędności Polaków. Pojawiają się pierwsze szczegóły

Podczas wczorajszej konferencji prasowej dotyczącej rządowych planów wsparcia dla kredytobiorców, minister finansów Magdalena Rzeczkowska przyznała, że rząd pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi oszczędności Polaków. – Taka informacja do państwa w najbliższym czasie trafi, odnośnie tego pakietu oszczędnościowego czy rozwiązań, które mają zachęcić, wspomóc zakładanie depozytów i oszczędzanie przez Polaków — powiedziała szefowa resortu finansów.

Z nieoficjalnych ustaleń portalu Business Insider Polska wynika, że Ministerstwo Finansów ma przygotować ofertę własnych obligacji. Taka opcja to dla rządzących – jak zauważa serwis – możliwość finansowania z tych środków swoich potrzeb, zaś dla Polaków alternatywa wobec lokat bankowych.

Pod koniec kwietnia premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do banków z apelem o podwyższenie oprocentowania lokat i depozytów bankowych. Z ust przedstawicieli obecnej ekipy – jak przypomina portal – popłynęły wówczas sugestie, że jeśli banki nie zdecydują się na taki ruch, to mogą pojawić się rozwiązania ustawowe. Niektóre banki już ogłosiły podwyżki oprocentowania. Rządzący liczą na to, że pojawienie się atrakcyjnej oferty obligacji detalicznych, skłoni banki do przedstawienia kolejnych korzystnych warunków dla klientów.





Trzy pieczenie na jednym ogniu

Przekonanie Polaków do oszczędzania w obligacjach detalicznych spowodowałoby – jak zauważa Business Insider Polska – że rząd upiekłby nawet trzy pieczenie na jednym ogniu. Pierwsza to wspomniana reakcja banków, druga zaś wiązałaby się ze ściągnięciem gotówki z rynku, co zadziałałoby antyinflacyjnie, a trzecia z możliwością finansowania potrzeb pożyczkowych.

Z danych przytoczonych przez portal wynika, że w ostatnich latach Polacy ulokowali w papierach skarbowych w sumie prawie 60 mld zł, podczas gdy jeszcze pięć lat temu było to zaledwie 13 mld zł.

Szczegółowe propozycje dotyczące obligacji oferowanych przez Ministerstwo Finansów rząd przedstawi być może jeszcze dziś.







