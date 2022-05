Wiceminister finansów: Mam nadzieję, że nowe obligacje wpłyną na banki

Premier Mateusz Morawiecki podczas wczorajszego wystąpienia na konferencji Impact'22 ogłosił wprowadzenie dwóch nowych typów obligacji oszczędnościowych: obligacje roczne i obligacje dwuletnie. – Wdrażamy nowe typy obligacji, które będą korzystne dla Polaków i będą wyznaczać benchmark właśnie po to, aby wielkie korporacje finansowe nie były tymi, które skorzystają na trwających obecnie turbulencjach gospodarczych – powiedział szef rządu.

Morawiecki zapowiedział, że oprocentowanie obligacji jednorocznych będzie na poziomie stopy referencyjnej NBP, a więc obecnie 5,25 proc. Szczegóły dotyczące nowych obligacji mają być znane pod koniec maja, zaś papiery trafią do sprzedaży w czerwcu (będą dostępne w 1600 punktach sprzedaży, będzie je można nabyć również przez telefon czy internet).





Banki zmienią nastawienie?

Rządzący nie kryją, że pojawienie się atrakcyjnej oferty obligacji detalicznych ma być dla Polaków alternatywą dla wciąż niskooprocentowanych – mimo podwyżki stóp procentowych – lokat bankowych. Nowe rozwiązanie ma skłonić banki do tego, by zabiegały o klientów i przedstawiały korzystne dla nich warunki. Mówił o tym w dzisiejszym wywiadzie dla Polskiego Radia 24 wiceminister finansów Artur Soboń. – Mam nadzieje, ze wpłyną one (nowe obligacje – red.) na banki, tak by i one zwiększały oprocentowanie depozytów – powiedział wiceszef resortu finansów.

O przebudzenie w tej sprawie apelował wczoraj do szefów banków premier. – Przebudźcie się. Depozyty nie mogą być oprocentowane na poziomie 1-1,5 proc. To niezdrowy model gospodarczy – mówił Morawiecki.

Wiceminister finansów w rozmowie z Polskim Radiem 24 zwracał uwagę, że dotychczas funkcjonujące obligacje cieszą się dużym zainteresowaniem wśród Polaków. – Od stycznia do kwietnia sprzedaliśmy tych obligacji w sumie na 14,4 mld zł. Polacy chcą w ten sposób oszczędzać – powiedział Soboń.

Wiceszef resortu finansów podkreślił, że ministerstwo będzie obserwować to jakim zainteresowaniem cieszą się nowe obligacje.







