Austria stawia Rosji ultimatum ws. gazu

Urzędujący od końca 2021 roku na stanowisku kancelarza Austrii Karl Nehammer udzielił wywiadu austriackiemu dziennikowi Kronen Zeitung. Rozmowa poświęcona jest głównie kwestiom wewnętrznym, ale w wątku dotyczącym zdolności obecnej koalicji do dalszych rządów, Nehammer postawił Gazpromowi swoiste ultimatum. – Jeżeli rosyjski Gazprom nie zapełni naszego największego magazynu, zabierzemy mu go na korzyść innych dostawców – powiedział kanclerz Austrii.

Wspomniany przez austriackiego kanclerza magazyn to Haidach w Salzburgu, największy w Austrii i drugi w Europie Środkowej magazyn o pojemności 2,8 mld m sześciennych, który – jak podaje serwis Biznesalert.pl powołując się na dane operatorów europejskich AGSI+ – stoi pusty w przeciwieństwie do pozostałych austriackich instalacji tego typu, które są stopniowo napełniane przed sezonem grzewczym. W Haidach może być magazynowana ok. jedna czwarta rocznego zużycia gazu w Austrii.

Rosja ogranicza podaż gazu w Europie od połowy zeszłego roku i jest posądzana o celowe działania mające torpedować reakcję Unii Europejskiej na rosyjski atak na Ukrainę.





RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie





Szef MSZ: Austria nie chce embarga na rosyjski gaz

Przypomnijmy, że kilka dni temu Alexander Schallenberg, minister spraw zagranicznych Austrii, a zarazem poprzednik Nehammer na stanowisku premiera (objął na krótko ten urząd jesienią zeszłego roku po głośnej dymisji Sebastiana Kurza) zapowiedział, że jego kraj opowie się za odrzuceniem unijnego embarga na rosyjski gaz. – Wolałbym, abyśmy znajdowali się w innej sytuacji, lecz jesteśmy uzależnieni od rosyjskiego gazu – tłumaczył szef austriackiego MSZ.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Gazociąg jamalski zupełnie wyschnie. Gazprom zapowiedział kluczowy ruch