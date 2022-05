Ambasada Rosji nie chce oddać nieruchomości nad Zalewem Zegrzyńskim. Będzie pozew

Lasy Państwowe wynajmowany ośrodek wypoczynkowy w Skubiance nad Zalewem Zegrzyńskim ambasadzie Rosji. Po nagłośnieniu sprawy i interwencji szefa MON Mariusza Błaszczak umowa dzierżawy została rozwiązana w trybie natychmiastowym. Powołano też specjalną grupę prawników, której zadaniem było jak najszybsze odebranie Rosjanom obiektu zgodnie z prawem.

Państwowa agencja dostała wezwanie do natychmiastowego opuszczenia ośrodka i wydania go Lasom Państwowym – mówił portalowi „Fakt” rzecznik Michał Gzowski. Termin upłynął 4 maja, ale Rosjanie nie opuścili obiektu w Skubiance. Tego dnia doszło do spotkania przedstawicielu państwowej agencji i radcy ambasady rosyjskiej. Wówczas okazało się, że Rosjanie nie zamierzają oddawać nieruchomości.

Lasy Państwowe pozwą ambasadę Rosji

Rosjanie uważali, że zerwanie umowy dzierżawy przez Lasy Państwowe było bezzasadne. Prawnicy państwowej agencji twierdzą inaczej, więc skierują sprawę do sądu. Obecnie trwa przygotowywanie pozwu dotyczącego żądania wydania ośrodka. Dokumenty są przygotowywane przez ekspertów z Prokuratorii Generalnej, czyli instytucji państwowej, która zajmuje się ochroną prawną Skarbu Państwa.

Umowa na dzierżawę została podpisana na 15 lat od lutego 2010 r. Nadleśnictwo Jabłonna za najem otrzymywało rocznie 147 tysięcy złotych netto, czyli 12 250 zł miesięcznie. Obiekt konkretnie wynajmował ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Wstęp do nieruchomości mają jedynie zaproszeni tam goście. W ośrodku znajdują się dwa hotele, dwie wille, osiem domków letniskowych oraz korpus administracyjny.

