Zmiany na Vinted. Na użytkowników czekają nowości

Od 16 maja użytkownicy mogą korzystać z nowej platformy do sprzedaży ubrań i dodatków Vinted. Czas się do niej przyzwyczajać, bo 20 czerwca oficjalnie zniknie strona Vinted.pl. Po co ta zmiana? Nowa strona połączy użytkowników z Polski, Czech, Słowacji i Litwy. Ponadto będzie można wystawiać przedmioty w zwiększonej liczbie kategorii.

Sprzedający z czterech krajów na jednej platformie

– Od jakiegoś czasu prężnie rozwijamy się nie tylko w Europie, ale i poza nią, w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie. Mamy również doświadczenie w łączeniu kilku rynków. Naturalnym krokiem było połączenie czterech krajów, takich jak Polska, Czechy, Słowacja i Litwa. Społeczności te w sumie liczą ponad 7 mln członków – powiedziała Lisa-Marie Berns, PR manager w Niemczech, Europie Południowej i Wschodniej.

Do 20 czerwca użytkownicy mogą przenieść konto. Po tym dniu ze starej platformy będzie można skorzystać, by wypłacić środki z konta albo skontaktować się z centrum pomocy. Uwaga sprzedający! Na nową platformę nie zostaną przeniesione środki z portfela Vinted, więc zawczasu należy przekierować je na swoje konto bankowe.

„Prosimy zaczekać na zaproszenie i nie tworzyć nowego konta na własną rękę. Jeśli utworzysz nowe konto, Twoje dane nie zostaną przeniesione na nową platformę Vinted. Przeprowadzimy Cię przez cały proces w kilku prostych krokach” – czytamy w komunikacie na stronie.

Nowe kategorie na Vinted

Nowy serwis umożliwi wystawianie przedmiotów w dodatkowych kategoriach. Są to:

akcesoria do dekoracji wnętrz,

ozdoby,

bibeloty,

tekstylia,

drobne meble.

Można też będzie kupować gry wideo, konsole, książki, gry, puzzle, płyty CD i winyle z drugiej ręki. Powstanie też kategoria obejmująca akcesoria dla zwierząt: zabawki, legowiska, transportery i wszystko inne, co jednej osobie nie jest już potrzebne, a przyda się komuś innemu.

Czytaj też:

Vinted z dużą karą. Serwis naraził się kupującym i sprzedającym