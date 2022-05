Co zamiast WIBOR? Dziś poznamy szczegóły

We wtorek GPW Benchmark, spółka należąca do Giełdy Papierów Wartościowych, ma przedstawić szczegóły dotyczące Warszawskiego Indeksu Rynku Depozytowego (WIRD), który za kilka miesięcy zastąpić może WIBOR i będzie podstawą do wyliczania rat kredytów. W rozmowie „Dziennikiem Gazetą Prawną” szef warszawskiej giełdy Marek Dietl powiedział, że nowy wskaźnik może być niższy od stosowanych teraz aż o 1,5–2 pkt proc. Do pewnego stopnia stawkę będzie mógł korygować minister finansów – przepisy uregulują, w jakim stopniu.

Nowy wskaźnik ma szybko reagować na zmiany na rynku

Rząd zapowiada, że na zmianie wskaźnika kredytobiorcy zaoszczędzą ponad 1 mld zł rocznie. Ma on uwzględniać oprocentowanie w transakcjach overnight, czyli depozytach jednodniowych na rynku międzybankowym.

Prezes Dietl podkreśla, że ważne, aby stawka szybko reagowała na sytuację rynkową. – Nie powinno być więc obaw, że jeśli stopy procentowe zaczną spadać, to kredytobiorcy przez dłuższy czas nie zobaczą tego w swoich ratach – podkreślił.

Rząd zajmie się wakacjami kredytowymi

We wtorek inne grono pochyli się nad drugim z zapowiedzianych przez premiera Mateusza Morawieckiego elementów pomocy kredytobiorcom, czyli wakacjami ustawowymi. Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Łukasz Schreiber poinformował, że Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. We wtorek projektem zajmie się Rada Ministrów.

Ustawa ma określić zasady udzielania przez banki wakacji kredytowych, czyli przesunięcia terminu spłaty, bez dodatkowych kosztów. To właśnie ten element programu wsparcia ma obowiązywać w pierwszej kolejności, w lipcu lub w sierpniu. Wprawdzie już teraz niektóre banki mają w ofercie wakacje kredytowe, ale ich udzielenie zależy od regulacji przyjętych przez dany bank. Premier zapowiedział, że kwestia ta ma zostać ujednolicona, tak by z odroczenia płatności mógł skorzystać każdy chętny.

Czytaj też:

Pomagać czy nie pomagać kredytobiorcom? Prof. Bugaj proponuje rozwiązanie