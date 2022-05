Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy dla kredytobiorców

Rząd przyjął projekt ustawy, która ma pomagać kredytobiorcom, którzy najmocniej ucierpieli z powodu podwyżki stóp procentowych. Rządowy plan zakłada trzy główne kwestie:

Ustawowe wakacje kredytowe w roku 2022 i 2023 dla wszystkich kredytobiorców, którzy będą mieli trudność w spięciu budżetów domowych. Pierwsza rata kredytowa w kwartale zostanie przesunięta do spłaty bez odsetek.



Zastąpienie wskaźnika WIBOR innym przelicznikiem, na podstawie którego banki będą ustalały oprocentowanie kredytów. Morawiecki przekonywał, że w cyklu życia kredytu będzie to obniżka o 0,3-0,4 proc. na marży banku



Większe wsparcie dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie na bieżąco spłacać zobowiązań



utworzenie funduszu pomocowego w wysokości 3,5 mld zł. Będzie on zasilany z zysków banków komercyjnych.

Koniec z WIBOR-em

Rząd najbardziej akcentuje kwestię likwidacji stawki WIBOR, na podstawie której banki naliczały wysokość rat kredytów. Zamiennik WIBOR-u ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, a do jesieni banki mają przedłożyć swoje propozycje tego, jak taka nowa stawka mogłaby wyglądać.

– Wprowadzimy mechanizmy od 1 stycznia 2023 r., które pomogą obywatelom w spłacie kredytu poprzez niższą wartość referencyjną. Wskaźnik WIBOR zostanie obniżony do wypracowanej nowej stawki. Jeśli sektor bankowy tego nie wypracuje, to będzie to stawka Overnight Polonia. To są oszczędności roczne w wysokości około 1 mld zł dla Polaków i koszt, który poniosą banki – zapowiedział w zeszłym tygodniu Mateusz Morawiec ki.

Czytaj też:

Prof. Leszek Pawłowicz: kredyty o zmiennej stopie to produkty spekulacyjne