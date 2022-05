Legendarny inwestor kupował na wyprzedaży. Został udziałowcem m.in. Formuły 1

Berkshire Hathaway, czyli fundusz zarządzany przez legendarnego Warrena Buffetta, zainwestował w pierwszym kwartale 2022 roku 40 miliardów dolarów. Informacje stały się dostępne dzięki obowiązkowi raportowania do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych. Chodzi dokładnie o formularz 13f. Wymusza on na wszystkich funduszach, których aktywa przekraczają 100 milionów dolarów, raportowanie swojego portfela inwestycyjnego.

Warren Buffett w Formule 1

Jako, że fundusz Berkshire Hathaway 100 milionów dolarów traktuje już niemal jako drobne, to także z dokumentów przesłanych przez fundusz legendarnego inwestora, można wyciągnąć wiele wniosków. Jedno jest pewne, fundusz zachował swoje dotychczasowe fundamenty. Aż 39 proc. całego portfela instytucji, stanowią akcje Apple, 10,6 proc. to udziały w Bank of America, a 7,8 proc. w Coca-Cola Co. Na liście pojawiły się jednak nowe pozycje, które fundusz zakupił właśnie podczas trwającego już w pierwszym kwartale dołka na Wall Street.

W ten sposób 92-letni Buffett stał się m.in. udziałowcem w spółce Liberty Media Formula 1, która jest całkowitym właścicielem i dyspozytorem praw telewizyjnych do najbardziej popularnego sportu motorowego na świecie. Co prawda, Berkshire Hathaway udziały, które stanowią 0,1 proc. całego portfela, ale może to wskazywać nowe kierunki w dywersyfikacji majątku.

Warren Buffett jednym z najbogatszych ludzi świata

Warren Buffett mimo swojego podeszłego wieku, nie zwalnia tempa. Jego machina do zarabiania pieniędzy, bo tak już należy nazwać zarządzające wieloma funduszami Berkshire Hathaway, nadal jest żyłą złota. Założyciel i prezes giganta branży finansowej jest siódmym najbogatszym człowiekiem świata. Jego majątek szacowany jest na około 116 mld dolarów, przez co w 2021 roku awansował do tak zwanego „klubu 100 miliardów”. W tej grupie poza nim znajdują się tylko Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Bernard Arnault (jedyny Europejczyk w zestawieniu), Larry Page i Sergey Brin (obaj z Alphabet), Steve Ballmer z Microsoft i Larry Ellison z Oracle. Z elitarnego klubu wypadł zarządzający Meta Mark Zuckerberg.

