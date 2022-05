Ilu emerytów dorabia do świadczenia? Mamy najnowsze dane

Wysokość emerytur w Polsce pozostawia wiele do życzenia. W marcu wysokość minimalnej emerytury wzrosła z 1250,88 zł brutto do 1338,44 zł brutto, choć – jak pokazują dane ZUS – ok. 300 tys. seniorów nie może liczyć nawet na takie pieniądze. Seniorom oferowane są finansowe dodatki w postaci trzynastej czy czternastej emerytury (w tym roku zostanie wypłacona jeszcze w wakacje), ale w dobie rekordowej inflacji i tak większość emerytów zmuszona jest zaciskać pasa.





RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie





Rośnie grupa dorabiających emerytów

Nie zaskakuje zatem fakt, że wielu emerytów decyduje się dorobić do świadczenia. Ilu? Redakcja Wprost zwróciła się do ZUS o dane w tym zakresie.