Co powinien zrobić rząd ws. inflacji? Prof. Mączyńska odpowiada

W minionym tygodniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się jeden z największych, cyklicznych kongresów gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej Impact’22. Wystąpienia 400 prominentnych mówców z kraju i zagranicy, naukowców, ministrów, ambasadorów, szefów największych firm w Polsce i na świecie, zgromadziły wielotysięczną rzeszę uczestników kongresu. Przedmiotem kongresowych debat były, dokonujące się w wyniku rewolucji cyfrowej i rozwoju sztucznej inteligencji, przemiany we współczesnym świecie oraz w Polsce, możliwe trendy i scenariusze przyszłych zmian, jak też możliwości ich celowego kształtowania.

Do wiodącego wystąpienia zaproszony został znany historyk i filozof izraelski, profesor Yuval Noah Harari, autor bestsellerowych książek, w tym „Sapiens. Od zwierząt do bogów” oraz „21 lekcji na XXI wiek”. Harari snuje w nich, w niezwykle atrakcyjny narracyjnie i ceniony przez czytelników sposób, opowieść o przemianach cywilizacyjnych świata, począwszy od cywilizacji łowiecko- zbierackiej, po obecnie ogarniającą świat cywilizację cyfrową, cywilizację wiedzy. W swoim wystąpieniu podczas kongresu poruszał m.in. kwestie przyszłości liberalizmu i przemian modeli ustrojowych, niezbędnych w ich dostosowywaniu do nowego cyfrowego świata, cyfrowej gospodarki, z rosnącym udziałem sztucznej inteligencji.

Gorący temat

Jednak nawet tak doniosłe jak ten kongres wydarzenie, nie było w stanie zepchnąć na margines szczególnie gorącego w naszym kraju tematu, jakim jest szybko rosnąca inflacja. Wg najnowszych danych GUS, w kwietniu 2022 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 12,4 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. To najwyższy poziom inflacji od 1997 roku, kiedy wskaźnik ten sięgnął niemal 15 proc.