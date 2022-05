Fiasko domów drewnianych. Wicepremier Kowalczyk wskazuje winnego

Drewniane domy budowane w ramach rządowego programu miały być liczone w tysiącach: w 2018 roku Henryk Kowalczyk zapowiadał, że już w 2019 roku powstanie ich 5 tysięcy, a w kolejnych latach tempo będzie rosło. W kraju, w którym lasy wycinane są z taką intensywnością, o budulec nietrudno.

Mieszkanie plus skończyło się na zapowiedziach

Program domów drewnianych miał być drugą nogą programu „Mieszkanie plus”, który nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Rząd deklarował, iż do końca 2019 roku wybuduje 100 tysięcy mieszkań. Tymczasem do końca października 2021 r. do użytku oddano nieco ponad 15 tys. mieszkań, a 20,5 tys. znajdowało się w budowie. Negatywnie program oceniła Najwyższa Izba Kontroli. W raporcie wskazała, że niepowodzenie wynikało z braku skutecznych rozwiązań prawnych, opieszałości we wdrażaniu aktów wykonawczych, a także zawiódł sposób, w jaki miały być pozyskiwane grunty pod budowę mieszkań w ramach tego programu.

Senator Brejza pyta o liczbę drewnianych domów

Nie lepiej jest w przypadku domów drewnianych. Jako że w ostatnich trzech latach niewiele o domach drewnianych słyszeliśmy i wielu zupełnie zapomniało o tej rządowej inicjatywie, senator KO Krzysztof Brejza zapytał minister klimatu i środowiska, ile takich domów do tej pory powstało.

W odpowiedzi na interpelację minister Anna Moskwa podała, że spółka Polskie Domy Drewniane S.A. zrealizowała do tej pory dwie inwestycje – w Łodzi i Choroszczy pod Białymstokiem. Z kolei roku Tomasz Szlązak, prezes Polskich Domów Drewnianych (PDD) doprecyzował, że do 31 stycznia 2022 roku było to 30 mieszkań i 2 lokale usługowe.

Kowalczyk wskazuje na zaniedbania NFOŚiGW

W piątek Henryk Kowalczyk został poproszony w TVN24 o skomentowanie tych wyników. Gdy prowadząca przeczytała liczbę zrealizowanych w ramach rządowego projektu domów, wydał się zdziwiony i powiedział, że „przygotowywanych inwestycji jest chyba więcej”. Jego zdaniem wynik byłby lepszy, gdyby to on nadzorował program

– Myślę, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mało sprawnie przekazywał środki. Myślę, że projekt jest dobry i powinien być przyspieszany – powiedział.

Czytaj też:

Mieszkanie Plus z drewna. Nowe prawo wchodzi w życie