Gazprom spełnił swoją groźbę. Rosyjski gaz przestał płynąc do Finlandii

Po tym jak Finlandia zdecydowała o niespełnieniu nieuprawnionego żądania Gazpromu, żeby płacić za gaz w rublach, a kilka dni temu kraj ogłosił rozpoczęcie formalnej procedury akcesyjnej do NATO, w sobotę 21 maja rosyjski Gazprom wstrzymał dostawy gazu ziemnego do Finlandii.

Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Finlandii

„ Import gazu przez punkt wejścia Imatra został wstrzymany ” – potwierdził w sobotę rano fiński państwowy operator systemu przesyłowego gazu ziemnego Gasgrid Finland. Informację o wstrzymaniu dostaw potwierdziła też fińska państwowa spółka energetyczna Gasum.

„ Dostawy gazu ziemnego do Finlandii w ramach kontraktu na dostawy Gasum zostały odcięte ” – czytamy w oświadczeniu. „ Od dziś, w nadchodzącym sezonie letnim, Gasum będzie dostarczać gaz ziemny swoim klientom z innych źródeł gazociągiem Balticconnector ” – dodano.

Dlaczego ukarano właśnie Finów?

27 kwietnia Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Polski i Bułgarii. Finlandia jest zatem trzecim krajem Unii Europejskiej, któremu zakręcono kurek z surowcem. Dlaczego tak się stało? Strona rosyjska twierdzi, że powodem jest niezgoda Helsinek na płatności w rublach. Tyle, że wiele innych państw wyraziło podobne stanowisko, a mimo to do wstrzymania dostaw gazu nie doszło.

Zdaniem ekspertów, których opinie przytacza serwis wnp.pl, powody odcięcia Finlandii od gazu są dwa. Pierwszy wiąże się z faktem, że z punktu widzenia Gazpromu to „drobny” klient -Rosjanie nie stracą zbyt wiele, zakręcając Finom gaz, a przy okazji pokażą innym dużo ważniejszym i wahającym się odbiorcom, że strasząc wstrzymaniem dostaw nie blefują. Według niektórych obserwatorów może być to demonstracja skierowana w stosunku do Niemiec. Drugi powód to nic innego jak odwet wobec Finlandii za zgłoszenie formalnego akcesu do NATO.

Finlandia – jak podaje wnp.pl – deklaruje zastąpienie rosyjskiego surowca gazem z innych źródeł, w tym z gazociągu Balticconnector, który łączy Finlandię z Estonią.

