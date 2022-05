Ekspert: Przed nami widmo dalszych podwyżek. To idealny moment na szukanie okazji

Po dwóch latach pandemii niczego tak bardzo nie pragniemy, jak powrotu do normalności. Planujemy wybrać się w końcu na upragnione wakacje i zapomnieć o wszystkich problemach, którymi jesteśmy atakowani na co dzień: COVID-19, wojna, inflacja czy spowolnienie gospodarcze. Wskazują na to chociażby „miękkie” i „twarde” dane z firm i gospodarki. Centrum naszej aktywności przenosi się stopniowo sprzed ekranów w kierunku zupełnie innych atrakcji – wypoczynku na świeżym powietrzu, wypadów do kin, teatrów czy zagranicznych wojaży.

Bieżące dane makroekonomiczne wskazują na bardzo dobre otoczenie gospodarcze i gdyby porównać to do jazdy samochodem – jedziemy na najwyższym biegu. Jednak widać problem na horyzoncie.