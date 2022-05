Gitara Cobaina ze słynnego teledysku sprzedana za gigantyczną kwotę

„ Smells Like Teen Spirit” to jeden z największych przebojów Kurta Cobaina i grupy Nirvana. W zeszłym roku minęło 30 lat od premiery utworu. Pomimo upływu czasu wciąż cieszy się on ogromną popularnością i doczekał się mnóstwa coverów (również w wykonaniu polskich wykonawców, jak choćby grupy Goya).





Suma przerosła oczekiwania

W teledysku do piosenki pojawiła się gitara elektryczna Fender Mustang z 1969 roku. Właśnie została ona sprzedana za 4,5 mln dolarów (czyli prawie 20 mln zł) w domu aukcyjnym Julien's Auctions. Kupił ją miliarder Jim Irsay, właściciel i dyrektor generalny drużyny NFL Indianapolis Colts.

Wynik aukcji przerósł najśmielsze oczekiwania ekspertów z domu aukcyjnego, którzy spodziewali się, że gitara zostanie sprzedana za 600-800 tys. dolarów. Irsay zamierza włączyć nowy nabytek do The Jim Irsay Collection, prywatnej kolekcji pamiątek związanych z muzyką rockową, którą w przyszłości chciałby przekształcić w muzeum amerykańskiej popkultury. Część kwoty, którą miliarder zapłacił za gitarę ma trafić na konto założonej przez niego fundacji, prowadzącej kampanie dotyczące zdrowia psychicznego.

– Jestem podekscytowany zachowaniem i ochroną kolejnego elementu amerykańskiej kultury, który zmienił sposób, w jaki patrzymy na świat. Fakt, że część dochodów zostanie przeznaczona na nasze wysiłki mające na celu usunięcie piętna zdrowia psychicznego, czyni to przejęcie jeszcze bardziej wyjątkowym dla mnie – powiedział Rolling Stone Irsay.

Przypomnijmy, że Kurt Cobain popełnił samobójstwo 5 kwietnia 1994 roku, u szczytu swojej popularności. Odszedł w wieku zaledwie 27 lat. Poza „Smells Like Teen Spirit” wylansował z Nirvaną takie hity jak m.in. „All apologies”, „Something in the way”, czy „About a girl”.







