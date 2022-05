RMF FM: KE zatwierdzi KPO 1 czerwca

Krajowy Plan Odbudowy dla Polski ma zostać w końcu zatwierdzony. Jak informuje radio RMF FM, opierając się na dwóch niezależnych źródłach, Komisja Europejska ma podjąć decyzję już 1 czerwca.

Krajowy Plan Obudowy zostanie zatwierdzony przez Komisję Europejską 1 czerwca, a dzień później szefowa KE Ursula Von der Leyen ma się w tej sprawie pojawić w Warszawie – donosi korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Rada Europejska ma zatwierdzić KPO w lipcu, co otworzy polskiemu rządowi złożenie wniosku o wypłatę pierwszej transzy środków z programu. Jednocześnie rząd ma przedstawić realizację “kamieni milowych”. Wśród nich ma być likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Już 25 maja Sejm ma się zająć prezydenckim projektem dotyczącym tej kwestii.

Środki z KPO trafią do Polski we wrześniu

Jeśli harmonogram się sprawdzi, to Komisja Europejska będzie miała dwa miesiące na przesłanie pierwszych środków na polskie konto.

– Z ostatnich informacji, które mam, jeszcze w tym tygodniu polskie KPO ma zostać zatwierdzone pisemnie przez Komisję Europejską. Jeszcze chyba do dzisiaj do wieczora jest czas na wznoszenie zastrzeżeń przez komisarzy europejskich i zgodnie z tym, co mam informację, to pierwsze pieniądze powinniśmy otrzymać pod koniec wakacji, albo na początku września. Jeśli oczywiście nic się nie zmieni – powiedział w Polskim Radiu Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny PiS.

– Z naszej strony Polska wypełniła wszystkie te założenia nazywane kamieniami milowymi, które oczekiwała Komisja Europejska. I z naszej strony jest oczekiwania, że KE przestanie blokować KPO, które powinniśmy otrzymać dawno temu, a nie otrzymaliśmy z tego względu też, że niektórym ugrupowaniom totalnej opozycji nie zależy na tym, by Polska otrzymała KPO i robią wszystko, by zablokować nawet to osiągnięte porozumienie – dodał.

