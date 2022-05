Morawiecki apeluje do Węgier o rezygnację z rosyjskiej ropy

Premier Węgier Viktor Orban napisał list do przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, w którym sprzeciwia się dyskusji na szczycie UE o unijnym embargu na ropę z Rosji. Według „Financial Times” Orban napisał do szefa Rady Europejskiej, że Węgry nie mogą poprzeć sankcji bez bardziej szczegółowych informacji na temat dostępnego finansowania UE, które miałoby pomóc Budapesztowi w rezygnacji z rosyjskiego surowca.





Morawiecki apeluje o rezygnację z ropy

Kwestia listu węgierskiego premiera pojawiła się podczas dzisiejszej konferencji premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu pytany był, czy zaapeluje do Węgier o rezygnację z rosyjskiej ropy. – Jak najbardziej tak. Apeluje do Węgier, by jak najszybciej zrezygnowali z rosyjskiej ropy – powiedział Morawiecki.

Premier zwrócił uwagę, że jest kilka państw, które mają problem z szybkim – np. do końca tego roku – odejściem od rosyjskiej ropy, chociażby ze względu na to, że nie mają dostępu do morza, czy baz przeładunkowych. Poza Węgrami Morawiecki wskazał tu Czechy, Słowację i Austrię. Według szefa rządu trzeba uwzględniać obawy tych państw, ale po ich stronie „musi być większa odwaga w odchodzeniu od rosyjskiej ropy”.

Morawiecki podkreślił, że na poziomie UE trwają rozmowy dotyczące uzgodnienia kolejnego pakietu sankcji i kwestii związanych z ropą. Miałoby to nastąpić na najbliższym bądź kolejnym posiedzeniu Rady Europejskiej.

Polska zaproponowała opłatę wyrównawczą

Premier powiedział również, że Polska zaproponowała specjalną opłatę wyrównawczą. – Jeśli ktoś dłużej będzie importował ropę z Rosji i będzie ją importował taniej, to nie można odnosić korzyści wobec tych państw, które zrezygnują z ropy szybciej – powiedział Morawiecki.







