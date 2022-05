Czternasta emerytura już na stałe? Premier zabrał głos

Czternasta emerytura to rządowy dodatek finansowy oferowany emerytom i rencistom. Świadczenie po raz pierwszy wypłacono w listopadzie zeszłego roku. Pierwotnie miał to być jednorazowy dodatek. Na początku tego roku premier Mateusz Morawiecki oświadczył jednak, że „czternastka” trafi do seniorów również w tym roku.

Przed tygodniem rząd przyjął projekt ustawy w sprawie czternastych emerytur. Teraz projektem zajmie się Sejm, który rozpoczął dziś posiedzenie. Wszystko wskazuje na to, że na przełomie sierpnia i września 9 mln emerytów otrzyma świadczenie. Jego wysokość jest równa minimalnej emeryturze, czyli 1338,44 zł brutto. W pełnej kwocie dodatek otrzymają jednak seniorzy, których regularne świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Dla pozostałych przewidziano zasadę „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że osoby z emeryturą zbliżoną do 4200 zł brutto czternastej emerytury nie otrzymają.





Czternasta emerytura stałym świadczeniem?

Czternasta emerytura zostanie w tym roku wypłacona po raz drugi. Czy jest szansa na to, że podobnie jak trzynasta emerytura będzie to świadczenie stałe? Takie pytanie postawił premierowi Mateuszowi Morawieckiemu „Super Express”. – Bardzo chciałbym, by czternasta emerytura była co roku i zrobię wszystko, by tak się stało. Pamiętamy o potrzebach najmniej zamożnych Polaków i wszystkie nasze działania dowodzą, że nie są to tylko puste słowa – odpowiedział premier.

Pytany o to, jakie działania w dobie rekordowej inflacji mogą podjąć posiadający oszczędności seniorzy, szef rządu zachęca do skorzystania z obligacji antyinflacyjnych.

– Mamy czteroletnie i dziesięcioletnie obligacje antyinflacyjne, które już po pierwszym roku chronią przed inflacją, a nawet dają dodatkowy zysk powyżej inflacji. Jeśli ktoś nie chce swoich pieniędzy inwestować na taki okres, to wdrożyliśmy nowe obligacje, na przykład jednoroczne na poziomie stopy referencyjnej NBP czyli znacznie powyżej dotychczasowego oprocentowania. To bardzo dobre warunki – mówi Morawiecki.







